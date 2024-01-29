Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 29 января поручил ускорить развитие общественного транспорта, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что пробки негативно влияют на качество воздуха, поскольку, когда автомобиль стоит в пробке, уровень загрязнения воздуха выше, чем когда машина движется.

При приобретении автобусов теперь больше внимания будут уделять их пассажировместимости. Президент также поручил ускорить меры по увеличению количества вагонов метро Ташкента.

Кроме того, для поддержки «зелёной энергетики», предотвращения экологических проблем и снижения последствий от загрязнения воздуха будет внедрена система стимулирования населения к переходу на электромобили.

Напомним, в 2023 году глава российского «Трансмашхолдинга» заявил, что Ташкентский метрополитен в 2023 году должен получить ещё 56 вагонов, или 14 составов. В 2019—2021 годах было поставлено 60 вагонов.

В октябре прошлого года в столичном метрополитене заявляли, что до конца года предусмотрено приобретение 56 единиц современных вагонов метро. В 2024 году же планируется приобрести дополнительно 104 вагона метро.

На совещании Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьеру Ачилбаю Раматову и другим ответственным руководителям подготовить предложения для решения проблемы пробок в Ташкенте. «Все руководители должны сделать своим главным принципом девиз „Город для пешеходов“. При этом общественный транспорт должен иметь всесторонний приоритет, а автомобили должны стать роскошью», — заявил он.

Президент также поручил премьер-министру решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года. Кроме того, поставлена задача разработать механизмы по снижению вреда экологии от большегрузов, автомобилей старше 10 лет и использования топлива ниже стандарта Евро-4.