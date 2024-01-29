Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель выступил на открытии Форума инвесторов Global Gateway («Глобальный шлюз») по транспортному сообщению Европейского союза и Центральной Азии, приветствуя делегации правительств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

По словам Жозепа Борреля, Европа и Центральная Азия остаются в турбулентном режиме. После того, как страны справились с пандемией коронавируса, они столкнулись с новыми кризисами. В их числе — смена власти в Афганистане, война России против Украины и война в секторе Газа.

«Суверенитет, независимость и территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми, и мы должны избегать возврата к миру, где царит „право сильного“ и где могущественные страны могут менять границы в одностороннем порядке. Мы знаем, что для защиты этих принципов Европейский союз ввёл существенные санкции против России, которые значительно ослабили её военную машину. Но, тем не менее, война продолжается. Можно сказать, накал борьбы возрастает, и мы не видим света в конце туннеля», — заявил он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам отметил, что для большей эффективности санкций необходимо полное сотрудничество ЕС и его партнёров.

«Мы внимательно следим за торговлей между нами и странами Центральной Азии, с ними и Россией. Мы пытаемся проанализировать, какие механизмы позволяют обходить санкции. Нам необходимо расширить наше сотрудничество в этом вопросе, поскольку нам нужно более тесное партнёрство для решения глобальных вызовов. А более тесное партнёрство являются ключевой целью „Глобального шлюза“», — отметил Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что необходимо строить инфраструктуру, чтобы увеличить связность нашего пространства. Но все это, по его словам, служит политической цели, которая заключается в расширении партнёрства и обеспечении лучшего будущего путём расширения экономических связей, а также защиты одних и тех же ценностей.

«В этой очень сложной геополитической среде Центральная Азия стала для нас важнейшим партнёром. Четыре года назад, когда я приехал в Брюссель [после назначения на должность], Центральная Азия, казалось, была где-то на периферии, а теперь вы находитесь в центре всего. Вы — краеугольный камень между Европой и Азией. Все, что имеет значение между Европой и Азией, проходит через вас. И именно поэтому наше партнёрство так важно для нас», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Дипломат добавил, что с точки зрения безопасности и связи, диверсификации энергетики и ресурсов, необходимо укреплять наше партнёрство таким образом, чтобы повысить экономическую безопасность. «Эти два слова — экономика и безопасность — теперь будут близки друг другу. Когда мы говорим об экономике, нам все чаще приходится обращать внимание на аспект безопасности. И когда мы говорим о безопасности, нам придётся смотреть на это через призму экономики», — отметил он.

В октябре 2023 года Евросоюз и страны Центральной Азии одобрили дорожную карту по углублению связей в таких областях, как межрегиональный политический диалог, торговля, энергетика и безопасность.

По мнению главы европейской дипломатии, для построения настоящего партнёрства недостаточно одних соглашений между правительственными чиновниками, важны контактами между людьми.

«В конце концов, вы не сможете построить настоящее партнёрство, если не будете поддерживать связь между людьми. Недостаточно встреч между правительствами и чиновниками. Недостаточно [иметь] соглашения, подписанные на высоком уровне. Нам нужны [контакты] между людьми, чтобы лучше знать друг друга. И эта встреча является одним из 80 конкретных действий, которые мы определили в этой дорожной карте и сейчас реализуем.

«Следующим шагом станет первый [полноформатный] саммит [Европейского союза и Центральной Азии] позднее в этом году, который будет любезно организован Узбекистаном (саммит ожидается этой весной — ред.). Я думаю, что это будет ещё один важный шаг в наших отношениях», — сказал Жозеп Боррель.

Верховный представитель по иностранным делам ЕС заявил, что необходимо вкладывать гораздо больше средств «в физические связи между Европой и Центральной Азией, чтобы мы могли преодолеть прошлые зависимости», найти новую альтернативу для транспорта, энергетики и цепочкам поставок.

«Нам нужно преодолеть границы, нужно выйти за границы, чтобы войти в контакт с людьми на другой стороне. Нам нужно сделать границы прозрачными. Они будут существовать, но мы их не увидим. Именно это происходит здесь, в Европейском союзе. […] Cегодня вы можете добраться из Гибралтара в Хельсинки, пересекая множество границ, не видя их. Вам не нужно останавливаться. Никто не говорит: „Кто ты? Куда ты идёшь? Открой свой чемодан, покажи свои бумаги“ — и это необычно. Границы продолжают существовать, но вы их не видите. Путешествия, обмены гораздо проще и выгоднее. Это то, что может сделать весь мир — сделать границы прозрачными, чтобы люди, товары и услуги могли как можно легче перемещаться из одной страны в другую», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Этой цели и служит форум инвесторов, отметил он. «Вот почему мы здесь: искать финансовые ресурсы, которые могут воплотить это в жизнь. Изменение облика региона, соединение с границами других регионов, [таких как] Турция, Южный Кавказ, Европа, на пути в Китай. Это вызов, [для решения которого] и Европе, и Центральной Азии необходимо укрепить нашу устойчивость и диверсифицировать наши политические и экономические отношения», — заключил представитель ЕС.

Как мы сообщали ранее, европейские и международные фининституты выделят 10 млрд евро на устойчивое транспортное сообщение Евросоюза и Центральной Азии. Инвестиции направят на развитие Транскаспийского транспортного коридора, чтобы грузы по нему могли проходить в течение 15 дней.

На полях форуме Жозеп Боррель встретился с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Стороны провели «очень содержательную дискуссию» и обсудили подготовку к первому саммиту Евросоюз — Центральная Азия и пути расширения сотрудничества, в том числе в области торговли, взаимосвязанности и критически важного сырья, написал глава европейской дипломатии в социальной сети Х.