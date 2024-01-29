Работа компаний, управляющих жилым фондом, во многих случаях является неудовлетворительной. Жители 20 тысяч многоэтажных домов недовольны их работой. Об этом на совещании в понедельник заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Совещание посвящено сферам жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии.

Глава государства отметил, что у управляющих компаний и товариществ имеются проблемы, связанные с непогашенными кредитами и дебиторской задолженностью.

Он поручил ответственным руководителям принять меры по оздоровлению управляющих компаний.

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Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что настало время создать единый биллинговый счёт для всех квартир по электричеству, газу, горячей и холодной воде, вывозу отходов, квартплате и налоговым платежам.

Он поручил разработать соответствующие предложения, изучив зарубежный опыт.

Низкая энергоэффективность

Президент подверг критике отсутствие изменений и в сфере управления многоквартирными домами, и в теплообеспечении и холодном водоснабжении.

В большинстве многоквартирных домов расход электроэнергии в 3−4 раза превышает расход в зарубежных странах. В сфере теплообеспечения остаются высокими потери энергии — в этой отрасли ни разу не проводился энергоаудит, а из-за дебиторской задолженности в улучшение предприятий теплоэнергии не идут инвестиции.

Он дал поручение Министерству строительства и ЖКХ и Минэнерго начать разработку специальной программы по сохранению энергии в многоэтажных домах.

С привлечением международных экспертов должна быть разработана схема теплообеспечения каждого региона, с определением, где должно действовать централизованное отопление, где — локальное или индивидуальное.