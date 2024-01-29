Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник озвучил меры по превращению строительной отрасли в «сферу, свободную от коррупции», сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Для этого с 1 июля:

Все контракты в строительстве будут оцифрованы;

Строительные работы, выполняемые подрядными организациями, будут финансироваться только на основании электронного счета-фактуры, представляемого в налоговый орган;

Процесс приёма объекта в эксплуатацию также оцифруют, а документы будут подтверждаться через систему «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство»);

Субподрядчиков для проектов стоимостью более 10 млрд сумов будут отбирать только через систему «Прозрачное строительство». Этот порядок также распространится на проекты, реализуемые с международными финансовыми организациями;

Будет создана система, где и производитель, и строитель, и контролирующий смогут в режиме онлайн отслеживать стоимость строительных материалов.

Чтобы навести порядок в сфере проектирования в строительстве, в Министерстве строительства и ЖКХ будет создан проектный офис, который:

при разработке проектов стоимостью более 10 млрд сумов будет оценивать совместно с проектировщиками их соответствие стандартам безопасности и энергоэффективности, а также на отсутствие искусственного завышения стоимости;

ежегодно будет разрабатывать не менее 2−3 типовых проектов в сферах школьного и дошкольного образования, медицины, дорожного строительства, питьевого водоснабжения и теплоснабжения.

Отныне без рекомендации проектного офиса проектные документы не будут приниматься на государственную экспертизу, сообщил президент.

Он поручил обновить 105 устаревших строительных норм с учётом передового зарубежного опыта.

Генеральной прокуратуре поручено создать систему, «позволяющую положить конец теневой экономике во всех процессах — от добычи строительных материалов до доставки готовой продукции потребителю».

Кроме того, поставлены задачи внедрить порядок осуществления всех закупок из бюджета через платформу «Е-ombor» («E-Aktiv») Налогового комитета и запустить электронную площадку классификации строительных материалов.

Глава государства отметил, что текущие условия в строительстве вынуждают застройщиков работать в «тени», завышать стоимость объекта, а коррупция охватила все процессы, связанные с проектированием, тендером, строительством и приёмкой объекта. В сфере теперь вместо «ресурсного» метода планируется внедрить «объёмный».

Напомним, проект «Сфера без коррупции» был начат в порядке эксперимента со сфер капитального строительства и высшего образования ещё с 1 августа 2019 года. С 1 апреля 2020 года планировалось поэтапно внедрить этот проект и в других сферах в Узбекистане.