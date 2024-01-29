Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что он покидает свой пост. Об этом он сообщил на брифинге в администрации правительства, пишет издание Paper Kartuli.

«Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра», — заявил Гарибашвили.

Свою отставку Гарибашвили обосновал подготовкой к президентским и парламентским выборам, которые пройдут в 2024 году, отмечает издание. По словам политика, теперь он станет председателем правящей партии «Грузинская мечта».

«В конце сентября мы выберем новый парламент, и „Грузинская мечта“ должна быть готова к убедительной победе на выборах, чтобы продолжить движение вперёд для достижения других, более крупных целей. Исходя из этой политической реальности, я получил предложение от политсовета занять должность председателя партии», — сообщил он.

Это уже вторая отставка Гарибашвили с поста премьер-министра, уточняет Newsgeorgia. Первый раз он возглавлял правительство Грузии в 2013—2015 годах. Тогда он также ушёл с поста, подав в отставку. Во второй раз Гарибашвили стал премьером в феврале 2021 года.

«Грузия online» отмечает, что преемником Гарибашвили станет нынешний председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.