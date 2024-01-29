В терминале вылета международного аэропорта Ташкента открылся отель, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Отель расположен в зоне ожидания терминала слева от комплекса «Арт-базар». В нем — 24 мини-номера на двух этажах. На первом этаже также разместились санузлы и душевая, стойка рессепшена и информационное табло, а для каждого номера предусмотрена система индивидуального приглашения на посадку.

«Мини-номера обустроены как маленькие уютные кабины с полноценной односпальной кроватью и минимальным набором приспособлений — светильник, зеркало, вешалка для одежды, полка для ручной клади, столик. Суть отеля в том, чтобы пассажир мог остановиться здесь на несколько часов во время трансфера, не выезжая из аэропорта и не покидая транзитную зону», — отметили в пресс-службе компании.

Посредством торгов на электронной площадке E-auksion отель общей площадью 240 кв.м передан в управление частной компании и будет работать под брендом Khamsa Hotel.

Тарифы на пользование отелем, установленные оператором, варьируются от 30 до 150 долларов в зависимости от времени пребывания и класса номера: из 24 номеров 23 номера класса «стандарт» и 1 номер класса «люкс», позволяющий семейное размещение.

Отель выполнен в восточном стиле по проекту известного узбекистанского художника Бобура Исмаилова, отметили в компании.

«Аэропорт столицы на глазах превращается в современный международный хаб, и я очень рад внести свою скромную лепту в его преображение, — отметил художник Бобур Исмаилов. — Наш проект выполнен в совершенно другом стиле, нежели подобные отели во многих аэропортах мира. Мы постарались передать аутентичность и роскошь Востока, а в самих капсулах сохранить европейский минимализм и компактность. К сожалению, не каждый трансферный пассажир может задержаться в Узбекистане и посмотреть древние города и культуру. Поэтому нашей целью было создать аутентичную атмосферу прямо в аэропорту».