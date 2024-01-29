Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник определил наиболее актуальные задачи в сфере строительства, стоящие перед министерствами и ведомствами, входящими в комплекс вице-премьера Ачилбая Раматова.

В 2024 году в рамках инвестиционной программы запланировано строительство 1637 объектов инфраструктуры. Однако глава государства отметил, что руководители отрасли или региона не создали образцовую систему эффективного использования бюджетных средств и обеспечения качества строительства.

Он отметил случаи нецелевого использования, присвоения и хищения бюджетных средств, выделенных на строительство.

По его словам, нынешние условия вынуждают некоторых предпринимателей работать в тени.

Кроме того, сегодня проектные организации стараются максимально «раздуть» стоимость объекта, поскольку чем дороже проект, тем больше денег получает проектировщик. Поэтому в большинстве проектов добавляются ненужные услуги и излишества.

Например, в 2023 году в ряде проектов удалось избежать таких ненужных трат на 3 трлн сумов.

При этом, когда дело доходит до экономии, заработная плата строителей и стоимость основных строительных материалов рассчитываются по ценам ниже рыночных. Всё это создаёт условия, чтобы строители и подрядчики могли совершать «обнал» и «хищения», использовать некачественные строийматериалы, из-за чего возник «теневой» рынок строительных материалов.

Шавкат Мирзиёев подверг критике хокимом и прокуроров за невнимательность к этим проблемам и напомним, что они несут ответственность за эти сферу.

Отмечается, что современные процессы проектирования и строительства основаны на «ресурсном методе». В него включены сотни условий: сколько рабочих нужно для строительства одной школы, сколько топлива и оборудования необходимо, какой тип оборудования должен быть использован.

Тогда как при «объёмном методе» у подрядчика запрашивается конечный результат. Главное, чтобы застройщик сдал объект вовремя и в хорошем качестве, говорится в сообщении.

Президент также отметил случаи коррупции во всех процессах, связанных с проектированием, тендером, строительством и приёмкой объекта. Теперь все процессы и их контроль, начиная от проектирования и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию, будут организованы по-новому.

Прежде всего, с 1 января 2025 года «ресурсный метод» работы в сфере будет отменён, а вместо него введён «объёмный метод» при составлении всей проектно-сметной документации, выполнении работ, а также их приёмке. Напомним, согласно Стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли на 2021−2025 годы, поручено достичь к 2025 году доли внедрения «объёмного» метода разработки проектно-сметной документации до 50% от общего количества объектов строительства.

При этом новый порядок, как ожидается, начнёт применяться в проектах строительства дорог, питьевого водоснабжения и мостов уже с 1 июля.