Политика

Президент подписал документ о мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений и совершенствованию деятельности по мониторингу сейсмической опасности. Намечено усилить качество госконтроля в строительстве, начать обучать население и проектировать высотные здания с активной сейсмозащитой.

Шавкат Мирзиёев 18−19 апреля посетит с государственным визитом Таджикистан. Запланированы переговоры с президентом Таджикистана и другими официальными лицами, а также ряд совместных мероприятий.

Экономика

В Узбекистане летом вернут систему 100-процентной предоплаты за природный газ и электричество для бизнеса. Минэнерго ранее сообщило о крупном ущербе снабжающим предприятиям, которые поставляли энергоресурсы без авансовых платежей.

Государство может перестать регулировать оптовые и розничные цены на уголь, которые рассматриваются и утверждаются Межведомственной комиссией по тарифам. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана.

В Узбекистане планируется принять программу, направленную на поддержку энергосбережения со стороны населения. Рассматривается также введение финансовых санкций к юрлицам за нерациональное (незаконное) использование топливно-энергетических ресурсов.

Сырьевая база страны позволяет производить текстильную продукцию на сумму не менее $15 млрд и создать 500 тысяч новых рабочих мест, заявил президент Узбекистана. По его словам, необходимо переориентировать экспорт с традиционных дешёвых рынков (Россия, Китая, Турция) на «новые, более дорогие».

Общество

Суд вынес приговор в отношении администрации школы №99 в Ташкенте, где в прошлом году от удара током погиб восьмиклассник. Замдиректора по хозяйственной части получил 4 года лишения свободы, директор — 4 года ограничения свободы.

В Узбекистане предлагается обязать родителей обращаться к директору школы с заявлением при поездках с ребёнком за рубеж с указанием причин и сроков пребывания за границей. По данным МДШО, около 9800 учащихся выехали за границу без уведомления школы или регулярно без причин пропускают занятия.

В парке Bolajon в Сурхандарье с аттракциона «Весёлые горки» сорвались четыре человека из-за поломки кресел. Пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы, среди них две гражданки Казахстана.

В Янгихаётском районе Ташкента инспектора профилактики ранили кухонным ножом. Пострадавший был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

В популярных местах отдыха в Ташкентской области — у озера Ачикуль и в посёлках Красногорск и Сукок — начали патрулирование сотрудники Нацгвардии, ОВД и МЧС. Помимо охраны порядка, они следят за соблюдением чистоты, помогают заблудившимся в горах и водителям, чьи машины застряли. Фото.

Следователь прокуратуры Каршинского района Кашкадарьи задержан в своём кабинете при получении 5000 долларов. Он обещал руководительнице предприятия, растратившей льготные средства не по назначению, не применять к ней меру пресечения в виде заключения под стражу. Видео.

В рамках второй фазы проекта ПРООН и Минэкономфина по развитию сельских районов Узбекистана намечены строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в 157 махаллях 21 районов Самаркандской области, Кашкадарьи и Сурхандарьи в 2024—2028 годах. Сумма проекта составляет $293,5 млн.

Комитет санэпидблагополучия сообщил об отмене разрешения на ввоз сиропа Rinotin Kids после жалоб на продукт в интернете. Его отзывают из всех аптек Узбекистана. Импортёр продукции сообщил, что речь идёт о сиропе старой серии, которая была повреждена при транспортировке.

Культура

Международная выставка «Встреча художников тюркского мира» проходит в Галерее НБУ. До 20 апреля в экспозиционных залах можно увидеть более 70 работ живописцев из стран-участниц организации ТЮРКСОЙ, в том числе Узбекистана.

Выставка «Форма и символ» открылась в Университете Ка’Фоскари в Венеции (Италия). Второй раздел проекта «Узбекистан: авангард в пустыне» рассказывает об эволюции туркестанского авангарда или, как предлагают называть направление зарубежные кураторы, avant-garde orientalis.

Спорт

Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Малайзией в первом матче группового этапа Кубка Азии U-23 (статистика, видео, фото).

Мир

Как минимум 13 человек погибли, более 60 пострадали в результате российского ракетного удара по центру Чернигова. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, сообщили власти.

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «об иноагентах», который спровоцировал массовые протесты в стране. Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето, но правящая партия может обойти его.

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