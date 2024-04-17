Инспектора профилактики Янгихаётского района 14 апреля ранили кухонным ножом, когда он с коллегой приехал на вызов в квартиру, где происходила драка. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Хозяин квартиры, будучи в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление прибывшим инспекторам и нанёс ножевое ранение в грудь одному из них.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.