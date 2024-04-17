В Италии продолжается презентация двухчастного выставочного проекта «Узбекистан: авангард в пустыне», созданного по инициативе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Университет Ка’Фоскари — один из ведущих вузов Венеции, история которого пишется с 1868 года — принимает у себя экспозицию «Форма и символ».





Венецианский раздел выставочного проекта фокусируется на эволюции художественного направления avant-garde orientalis. Этим «более инклюзивным» термином кураторы Сильвия Бурини и Джузеппе Барбьери из Центра изучения русского искусства при Университете Ка’Фоскари (CSAR) предлагают заменить словосочетание «туркестанский авангард», которым стали обозначать течение после одноимённой выставки в московском Музее Востока в 2009 году.

Ввод нового термина эксперты связывают с тем, что выставочный проект «Узбекистан: авангард в пустыне» охватывает более широкий круг художников, которые жили и работали в Туркестане и УзССР.





Экспозиция «Форма и символ» фокусирует внимание публики на влиянии, которое оказала на центральноазиатскую живопись коллекция авангарда, отправленная в ташкентский Музей искусств в 1921 году московским Музейным бюро при отделе изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения. Она состояла из работ Кандинского, Клюна, Родченко, Поповой, Розановой, Экстер — всего 59 произведений мастеров русского авангарда, которые одними из первых совершили переход к беспредметному искусству и повлияли на становление абстракционизма как всемирного движения в искусстве XX века. Новый художественный опыт, который местные художники получили вместе с доступом к коллекции, отразился на их творчестве. Эту взаимосвязь помогает проследить выставка.





«Форма и символ» объединила одни из лучших произведений художников направления avant-garde orientalis из собраний ташкентского Государственного музея искусств и нукусского музея имени И. В. Савицкого. Европейская публика получила возможность увидеть полотна кисти Николая Карахана, Михаила Курзина, Урала Тансыкбаева, Оганеса Татевосяна, Алисы Порет, Любови Поповой, Веры Пестель, Александра Рыбникова, Александры Экстер и других мастеров.





Обе выставки — флорентийская и венецианская — знакомят международную публику с фигурой Игоря Савицкого, археолога, одержимого коллекционера и основателя нукусского музея. С конца 1950-х он собрал тысячи исторических артефактов, обнаруженных в ходе археологических находок, и предметов декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана. Игорь Витальевич регулярно посещал Москву, наведывался в мастерские непризнанных, гонимых художников и приобретал у их вдов, наследников работы, уделяя особое внимание полотнам авангарда начала XX века. В центре своих интересов Савицкий сохранял произведения художников, которые жили и писали в Узбекистане, куда он сам был эвакуирован в годы Второй мировой войны.





Коллекция Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого сегодня насчитывает около 100 тысяч единиц хранения и считается одной из лучших в Центральной Азии. Помимо коллекции произведений русского авангарда, в Нукусе находятся уникальные собрания туркестанского авангарда и декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана.





Концепция «синтетического музея», которой следовал Савицкий, нашла отражение в выставочном проекте. Дополненное предметами национального декоративно-прикладного искусства, выставочное пространство Университета Ка’Фоскари передаёт глубину культурно-исторического наследия и демонстрирует межкультурный диалог между художниками из Узбекистана, Казахстана, России, Армении, большинство из которых получили образование за пределами Узбекистана, но нашли своё вдохновение в Центральной Азии.





Представлены в экспозиции и архивные фотографии, мультимедийная инсталляция.

Экспозиция «Форма и символ» в венецианском Университете Ка’Фоскари доступна для посещения до 29 сентября.

Фотографии Андрея Аракеляна / Фонд развития культуры и искусства Узбекистана



