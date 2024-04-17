Следователь прокуратуры Каршинского района Кашкадарьинской области подозревается в получении взятки в рамках находящегося в его производстве уголовного дела, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

В марте 2021 года 41-летний житель Миришкорского района получил льготный кредит в банке на 450 млн сумов для разведения племенных животных в компании, принадлежащей его родственнику.

Однако полученные средства были истрачены не по целевому назначению, и районное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудило уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса.

Дело направили в Каршинскую районную прокуратуру для проведения предварительного следствия, и 26 марта к мужчине, получившему кредит, была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователь районной прокуратуры обещал не применять меру пресечения в виде ареста к женщине, являющейся руководителем предприятия, за 5000 долларов. При получении денег в своём служебном кабинете он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки путём вымогательства) Уголовного кодекса. К следователю применена мера пресечения в виде заключения под стражу.