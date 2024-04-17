Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении администрации школы №99 в Ташкенте, где в ноябре прошлого года от удара током погиб восьмиклассник. Об этом сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

Заместитель директора по хозяйственной части школы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлёкшая смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, в течение 2 лет.

Директор школы признана виновной по пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлёкшая смерть человека) УК. Ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, в течение 2 лет.

Напомним, что в ноябре в столичном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что школьник потерял сознание, выходя со спортивной площадки. Однако позже пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что, по предварительному заключению судебной медицинской экспертизы, школьник скончался от удара током.

1 декабря было возбуждено уголовное дело по статьям 186 (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса. 14 декабря замдиректора по хозяйственной части был заключён под стражу.