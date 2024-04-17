Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18−19 апреля посетит с государственным визитом Таджикистан, сообщила пресс-служба главы государства

Он проведёт в Душанбе переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также ряд двусторонних встреч и примет участие в совместных мероприятиях.

«В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Особое внимание планируется уделить продвижению проектов кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях. Будут также рассмотрены вопросы расширения межрегиональных контактов, культурно-гуманитарного и туристического обмена.

Президенты Узбекистана и Таджикистана также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

«По итогам саммита предусматривается принятие солидного пакета двусторонних документов», — отмечается в сообщении.