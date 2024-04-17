ПРООН и Министерства экономики и финансов Узбекистана запустили вторую фазу проекта по комплексному развитию сельских районов страны, сообщила пресс-служба Программы развития ООН в Узбекистане.

Вторая фаза проекта предусматривает строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в 157 махаллях 21 районов Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей в 2024—2028 гг. Сумма проекта составляет 293,5 млн долларов.

Проект направлен на повышение уровня жизни сельских жителей за счёт совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей, систем электроснабжения, применения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий при строительстве и реконструкции объектов социального назначения, таких как детские сады, школы и сельские поликлиники.

Планируется также расширить возможности и укрепить потенциал местных сообщества архитекторов, инженеров и местных органов власти при разработке и осуществлении планов развития сельской местности с использованием подходящих зелёных и энергоэффективных, а также цифровых решений.

Как ожидается, этот проект предоставит возможность сообществам определять свои приоритеты развития и нужды через разработку планов развития сообществ, которые станут основой для реализации строительных и инвестиционных проектов.

В результате реализации проекта планируется улучшить условия жизни более 622 тысяч жителей сельской местности.





Первый этап проекта, действующий с 2022 года и по сей день, имеет такие же задачи и охватывает строительство и ремонт объектов отдалённых сел с целью повышения качества жизни сельского населения 170 махаллей 20 целевых районов Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей, а также повышение профессиональной квалификации населения.

На данный момент при активном участии местного населения были отобраны 900 субпроектов, которые будут построены либо реконструированы в 2024—2025 годах.