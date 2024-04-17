Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана вынесло на общественное обсуждение проект изменений в приказ о порядке перевода обучающихся из класса в класс и из одной школы в другую.

В документ предлагается включить понятие о временном выезде родителей или лиц, их заменяющих, с ребёнком за рубеж для лечения, путешествия, краткосрочного повышения квалификации или других целей.

Планируется включить в приказ пункт 26−1, согласно которому родители должны обратиться к директору школы с заявлением (в течение учебного года) с указанием причин выезда с ребёнком в зарубежную страну и срока пребывания за рубежом.

Директор школы должен в течение одного рабочего дня рассмотреть заявление и принять приказ об уведомлении классного руководителя и учителей-предметников о временном выезде учащегося за границу.

Если учащиеся выезжают за границу без уведомления администрации школы, директор должен будет письменно уведомить родителей учащегося, а также председателя махалли, районный или городской отдел дошкольного и школьного образования, районную (городскую) комиссию по вопросам детей и принять меры по привлечению учащегося к занятиям.

Аналогичное требование действует в случае, если учащиеся, выехавшие за границу, не посещают занятия, не сообщив за одну неделю школе о продлении срока пребывания за рубежом.

Предлагается, чтобы директора школ ежегодно до 25 мая представляли в территориальные комиссии по вопросам детей сведения об учащихся, которые, не уведомив школу, выехали за рубеж и не посещали занятия непрерывно в течение минимум трёх месяцев (исключение — ученики, посещавшие занятия перед концом учебного года). Таких школьников планируется исключать из списка учащихся с согласия территориальной комиссии.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что изменения были разработаны на основании поручений в протоколе совещания у президента 26 января по повышению качества преподавания в образовательных учреждениях и положения об общем среднем образовании, утверждённого постановлением правительства 15 марта 2017 года.

Целью приказа указано создание условий для эффективной работы с учащимися, которые выезжают в зарубежную страну без предупреждения или не возвращаются в школу после временного выезда, а также регулярно не посещают занятия без уважительных причин.

По данным, приводимым МДШО, на сегодняшний день 9745 учеников выехали за границу без предупреждения школы либо регулярно не посещают школу без уважительных причин.

На совещании 5 февраля президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в прошлом году несовершеннолетние совершили 3500 преступлений, а 50 тысяч детей регулярно не посещают школу. После этого к решению проблемы посещаемости школ подключилась Нацгвардия.

Напомним, система получения разрешений в управлении образования для заверения анкеты-заявления на выезд несовершеннолетнего за рубеж была отменена в июле 2018 года.