Молодёжная сборная Узбекистана стартовала с победы на групповом этапе чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет, который пройдёт с 15 апреля по 3 мая в Катаре. Матч первого тура против Малайзии 17 апреля завершился со счётом 2:0.

В начале матча соперники нарушили правила против Русланбека Жиянова в штрафной — судья назначил пенальти. На 11-й минуте полузащитник Жасур Жалолиддинов точно реализовал удар.

На 83-й минуте узбекистанцы увеличили преимущество. Футболисты совершили перехват мяча, а затем Улугбек Хошимов с передачи Хусаина Норчаева пробил ворота соперника.

Узбекистан попал в группу «Д» с молодёжными сборными Малайзии, Кувейта и Вьетнама. Следующий матч молодёжная команда проведёт против Кувейта 20 апреля (в 20:30), а затем против Вьетнама 23 апреля в это же время.

Кубок Азии среди юношей до 23 лет — международный чемпионат Азии по футболу, проводимый раз в два года и организуемый Азиатской футбольной конфедерацией. Турнир пройдёт с 15 апреля по 3 мая в Катаре.

Турнир выступает в качестве отборочного турнира АФК на летние Олимпийские игры 2024 года во Франции. Три лучшие команды турнира квалифицируются на Олимпиаду в качестве представителей Азии, а четвёртая лучшая команда примет участие в матче плей-офф. Всего в турнире соревнуются 16 команд. Саудовская Аравия является действующим чемпионом.

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