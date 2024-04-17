Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 апреля провёл совещание по вопросам увеличения объёмов экспорта и инвестиций в текстильной отрасли.

По данным пресс-службы главы государства, в прошлом году было произведено текстильной и швейно-трикотажной продукции на сумму 8,2 млрд долларов, что в 4,2 раза больше, чем семь лет назад. Сегодня свыше 6000 предприятий обеспечивают занятость 570 тысяч человек.

В 2023 году объём экспорта в отрасли составил 3,1 млрд долларов. В этом году отрасль вышла на три новых рынка, география экспорта составляет 83 страны.

Анализ структуры экспорта показал определённые недостатки. Например, в экспорте готовых товаров низка доля (20%) продукции с высокой добавленной стоимостью. Почти 80% экспорта по-прежнему приходится на рынки традиционных партнёров (Россия, Китая и Турция). Экспорт в Европу не соответствует ожиданиям, сказал президент.

Отмечается, что стоимость 1 кг пряжи в Узбекистане составляет в среднем 2,4 доллара, что на 28% дешевле мировых цен. По словам президента, это отличная возможность увеличить объём готовой продукции. Согласно анализу консалтинговой компании Boston Consulting Group, производство пряжи из волокна повысит добавленную стоимость продукции на 17% — до 2100 долларов за тонну. Если из пряжи сделать полотно, то стоимость возрастёт ещё в 2 раза — до 5000 долларов за тонну. При создании готовой продукции из полотна добавленная стоимость может вырасти в 6 раз ($10 тысяч), а вместе с брендом — минимум в 15 раз ($27 тысяч). Сырьевая база страны позволяет производить продукцию на сумму не менее 15 млрд долларов и создать 500 тысяч новых рабочих мест.





Для увеличения объёма экспорта на рынки развитых стран или для брендов требуются международные стандарты и сертификаты. Однако только 175 предприятий (из свыше 6000) отвечают этим требованиям. В 18 районах годовой объем производства текстильной продукции не достигает и 1 млн долларов.

В начале прошлого года было выделено 50 млн долларов на проекты по производству полотна, окраске и отделке, а также выпуску готовой швейно-трикотажной продукции. После использования этих средств планируется направить ещё 100 млн долларов.

Глава государства подчеркнул необходимость разумного использования этих возможностей для увеличения проектов и рабочих мест в регионах.

«Наш единственный верный путь в этой отрасли — полная переработка существующего сырья для создания высокой добавленной стоимости и переориентация экспорта с традиционных дешёвых рынков на новые, более дорогие», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Одним из оптимальных способов наращивания производства называется открытие филиалов крупных предприятий в махаллях. Например, фабрика «Зарафшон текстиль» открыла в Самарканде 11 региональных филиалов. Преимущество этого в том, что нет необходимости тратить лишние время и деньги на внедрение стандартов или получение сертификатов, отмечалось на совещании.

Президент указал на необходимость совершенствования деятельности Инспекции по крупным налогоплательщикам при Налоговом комитете по работе с такими предприятиями, которые расширили свою деятельность.

Теперь инспекция будет отвечать только за крупные стратегические отрасли.





Одной из проблем для текстильных предприятий является доступ к сырью. В Узбекистане есть мощности для переработки 1,3 миллиона тонн хлопкового волокна, однако на данный момент производится всего около 1 миллиона тонн волокна. Поэтому необходимо снизить себестоимость выращивания хлопка и повысить урожайность полей, сказал Шавкат Мирзиёев.

Отныне текстильное предприятие, которое наладило первую и вторую цепочку переработки сырья в области, получит возможность покупать хлопок-сырец у фермера по рыночной цене и вовремя производить окончательный расчёт, заявил глава государства.

Обсуждена также деятельность хлопково-текстильных кластеров, рассмотрены предложения по обеспечению их стабильной деятельности.

На совещании присутствовали более 100 предпринимателей отрасли, с которыми побеседовал президент.

Бизнесмены попросили разрешить строить текстильные предприятия самостоятельно, расширить на два года практику возврата НДС в однодневный срок для предпринимателей с рейтингом «А», арендовать склады «свободных зон» за рубежом, ввести систему валютного кредитования предприятий-экспортёров окрашенных тканей, компенсировать процентные затрат по кредитам в иностранной валюте выше 6% для проектов стоимостью до 10 млн долларов по тканям, покраске-отделке, готовому шитью-вязанию.





Предприниматели также попросили продлить срок погашения кредитов, выданных под оборот текстильных предприятий и другое.

Предложено реорганизовать ассоциацию «Узтекстильпром» так, чтобы ею управлял совет предпринимателей каждого направления текстильной отрасли. Каждая область будет избирать своего представителя в совет. Сотрудники ассоциации будут помогать кластерам и текстильным предприятиям увеличивать производство, инвестиции, экспорт и создавать рабочие места.