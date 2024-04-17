Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 апреля подписал постановление «О мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений, а также совершенствованию деятельности по мониторингу сейсмической опасности».

В постановлении отмечается, что «в последние годы в мире возросло количество землетрясений с тяжёлыми последствиями, которые оказывают серьёзное воздействие на жизнь населения и социально-экономическую инфраструктуру стран».

Поэтому «в рамках постоянного совершенствования сферы обеспечения сейсмической безопасности важное значение имеют обеспечение сейсмостойкости существующих и строящихся зданий и сооружений, усиление взаимодействия государственных органов и организаций по прогнозированию и мониторингу, а также подготовке к землетрясениям».

Активная сейсмозащита новых высотных зданий

С 1 июня должна быть внедрена практика, согласно которой при планировании новых строительств в сейсмоактивных зонах с интенсивностью 8 баллов и выше по шкале МСК-64 объекты медицины выше 5 этажей и здания выше 9 этажей проектируются с устройствами активной сейсмической защиты, в том числе сейсмоизоляцией и демпфером.

Финансирование работ по установке активных сейсмозащитных устройств осуществляется организациями-заказчиками, ответственными за строительные работы.

Автоматический мониторинг несущих конструкций на объектах с высоким фактором опасности

С 1 июля на планируемых к строительству новых объектах III-IV категорий фактора опасности (III — с высоким фактором опасности, IV — с очень высоким фактором опасности) обязательным является установка устройства по автоматическому мониторингу несущих конструкций зданий и сооружений.

Контроль обязательной установки устройств автоматического мониторинга возложен на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, задача ведения и мониторинга единой базы получаемых от них данных — на Ташкентский архитектурно-строительный университет.

С 1 июля при землетрясении силой 5 баллов и выше по шкале МСК-64 данные по состоянию зданий и сооружений, полученные с устройств автоматического мониторинга несущих конструкций, должны в оперативном порядке анализироваться. Информация о выявленной в зданиях и сооружениях опасности должна незамедлительно вноситься в Республиканский совет по координации мероприятий обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана, которую возглавляет премьер-министр.

Республиканский совет в трёхдневный срок должен совместно с Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента определить и обеспечить реализацию мер по укреплению уязвимых точек зданий и сооружений, выявленных в результате землетрясения, и устранению опасности.

С 1 июня также вводится порядок проектирования планируемых к строительству новых объектов III-IV категорий фактора опасности системой автоматической блокировки газовых и электрических сетей во время сильного землетрясения.

Укрепление объектов, подвергшихся оседаниям и деформациям

Постановлением поставлена цель внедрить «передовые, современные и безопасные подходы» в работы по укреплению зданий и сооружений, подвергшихся оседаниям и деформациям под воздействием землетрясений и сезонных увлажнений грунтов оснований.

Для этого до 1 июля намечено в порядке эксперимента осуществить работы по восстановлению существующих зданий и сооружений, техническое состояние которых признано неудовлетворительным, подземным методом «укрепления компенсационной инъекционной технологии и возвращения деформации в прежнее состояние».

До октября на основе результатов эксперимента должны быть приняты меры по полному внедрению в практику этого метода при укреплении фундамента зданий и сооружений и устранении деформаций.

Повышение качества госконтроля в строительстве

Постановлением поручено с 1 июля организовать «работы по осуществлению государственного контроля с учётом категории опасности и риска новых строящихся объектов, а также опыта работы региональных инспекторов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Инспекция по контролю в сфере строительства и ЖКХ пересмотрит количество штатных единиц территориальных инспекций по контролю в сфере ЖКХ при осуществлении государственного контроля в строительстве.

Подготовка к землетрясениям и прогнозирование

Документом утверждены региональные планы мер, направленных на обеспечение сейсмической безопасности.

МЧС и региональным властям поручено до 1 мая утвердить региональные планы по подготовке к землетрясению и организовать работы по подготовке населения к землетрясению.

Для подготовки к сильным землетрясениям в регионах на основе «конкретных научных прогнозов» с 1 мая поручено наладить практику подготовки Республиканским центром сейсмопрогностического мониторинга МЧС ежемесячных заключений о сейсмической опасности и прогнозе землетрясения для Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента.

При наличии в заключениях предупреждения об опасности сильного землетрясения руководители регионов должны будут организовать работы согласно региональным планам.

С 1 июня вводится практика выявления территорий с вероятностью возникновения в ближайшем будущем сильного землетрясения посредством мониторинга произошедших на территории Узбекистана землетрясений, их научного анализа и движения активных тектонических разломов земной коры.

Волонтёрские группы по спасению населения при землетрясениях

С 1 мая в каждом регионе Узбекистана начнут формировать волонтёрские группы для привлечения к работам по спасению населения при сильном землетрясении.

Намечено ежеквартально обучать граждан, привлечённых в волонтёрские группы, правилам и порядку передвижения при сильном землетрясении, а также повышать их знания и навыки в этом направлении.

Ассоциация учёных инженерии землетрясения

Согласно постановлению, при Академии наук будет создана Ассоциация учёных инженерии землетрясения. В неё войдут ответственные за сферу специалисты министерств и ведомств, а также учёные и зарубежные специалисты. Состав будет обновляться каждые три года.

Ассоциацией будет ежеквартально готовить предложения, которые Республиканский совет по координации мероприятий обеспечения сейсмической безопасности населения и территории будет рассматривать каждые полгода. Обоснованные предложения должны будут осуществляться незамедлительно.

Дополнительные планы

Национальной телерадиокомпании Узбекистана поручено совместно с МЧС подготовить передачи, сюжеты, ролики и эфиры, посвящённые правильному передвижению граждан во время землетрясения. Они будут передаваться по всем теле- и радиоканалам компании на системной основе.

До 1 августа члены республиканского совета, а также специалисты министерств и ведомств, ответственных за сферу, должны быть отправлены в краткосрочную служебную командировку в страны «с развитой сферой обеспечения сейсмической безопасности и строительного контроля».