Четыре человека пострадали при падении с аттракциона в парке Bolajon в Сурхандарье 16 апреля, сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленной безопасности. На фотографиях видно, что от подвижной части аттракциона отделились сидения.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил «Газете.uz», что среди пострадавших две жительницы Термеза — 15-летняя Ш. С. и 27-летняя З. О., а также две гражданки Казахстана — 29-летняя О. К. с 11-летней дочерью А. Б.

Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами в Сурхандарьинский филиал РНЦЭМП.

Парк, расположенный по улице Хаким Ат-Термизий в махалле «Тупроккургон», принадлежит компании Termiz avenue park.

Сотрудники Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности провели проверку и выявили следующие нарушения:

аттракцион не прошёл полные технические сертификационные испытания перед сезоном;

не было назначено лицо, ответственное за подготовку аттракциона и представление его на технический осмотр;

не был оформлен документ о готовности аттракциона к сезону.

По факту происшествия ОВД Термеза проводит доследственные действия.