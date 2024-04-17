Четыре человека пострадали при падении с аттракциона в парке Bolajon в Сурхандарье 16 апреля, сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленной безопасности. На фотографиях видно, что от подвижной части аттракциона отделились сидения.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил «Газете.uz», что среди пострадавших две жительницы Термеза — 15-летняя Ш. С. и 27-летняя З. О., а также две гражданки Казахстана — 29-летняя О. К. с 11-летней дочерью А. Б.
Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами в Сурхандарьинский филиал РНЦЭМП.
Парк, расположенный по улице Хаким Ат-Термизий в махалле «Тупроккургон», принадлежит компании Termiz avenue park.
Сотрудники Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности провели проверку и выявили следующие нарушения:
- аттракцион не прошёл полные технические сертификационные испытания перед сезоном;
- не было назначено лицо, ответственное за подготовку аттракциона и представление его на технический осмотр;
- не был оформлен документ о готовности аттракциона к сезону.
По факту происшествия ОВД Термеза проводит доследственные действия.