Выставку «Встреча художников тюркского мира» Галерея изобразительного искусства (НБУ) принимает второй год подряд. Инициатива проведения исходит от Академии художеств Узбекистана, вписавшей международную экспозицию в программу ежегодного Фестиваля изобразительного и прикладного искусства, который проходит в Ташкенте в эти дни.





До 20 апреля в экспозиционных залах галереи можно посмотреть на работы художников из стран-участниц Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ): Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. За гостями небольшое численное преимущество: 22 автора к 18 местным.





Свои работы для ташкентской выставки вновь передал народный художник Азербайджана Сакит Мамедов, который пишет в собственном жанре «опализм», а также его соотечественник и коллега Рефик Азиз, проживающий в Стамбуле. Последний широко известен в Турции: его картину «Малазгирдская битва 1071» в качестве подарка на день рождения преподнесли президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в 2021 году, тогда же Стамбульский монетный двор в коллаборации с художником выпустил серебряные памятные монеты в честь победы Азербайджана на Карабахе. Молодое поколение азербайджанских художников представляет Мазахир Рустамов.





Турцию представляют художницы Селин Гёксель и Мехрибан Мираб. Обе живут и работают в Стамбуле, преподают рисование в различных учебных заведениях, участвуют в локальных и международных выставках.





Узбекистанская часть экспозиции представлена работами Акмаля Нура, Азамата Хатамова, Файзуллы Ахмадалиева, Шахноз Абдуллаевой, Сардора Эркинова, Сарвиноз Касымовой и других.





Выставка «Встреча художников тюркского мира» существует на протяжении 25 лет. Её цель — популяризация живописи в тюркском мире и обмен опытом между художниками стран-участниц ТЮРКСОЙ.

Экспозиция доступна для просмотра до 20 апреля.