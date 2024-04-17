С 1 июля 2024 года юридические лица должны будут вносить 100% предоплаты за электричество и природный газ. Это следует из постановления Кабинета министров от 16 апреля о повышении тарифов на энергоресурсы.

Напомним, такой порядок действовал с июля 2017 года по февраль 2019 года, после чего размер аванса был снижен до 50%.

В конце прошлого года Министерство энергетики объяснило такое решение тем, что из-за нехватки приборов учёта и других устройств потребители самовольно подключаются к электросети и фальсифицируют данные об использовании электроэнергии. В 2023 году, как сообщалось, выявлено 39,5 тысяч таких правонарушений, из-за чего снабжающему предприятию нанесён ущерб на 355,3 млрд сумов.

За тот же период 13,2 тысячи оптовых потребителей использовали 1,46 млрд кубометров газа без авансовых платежей, из-за чего появилась дебиторская задолженность на 90,2 млрд сумов. А долг газовых заправок на 1 ноября достиг 59,9 млрд сумов (+1% с начала года).

Таким образом, внедрение предоплаты, как ожидается, должно предотвратить рост дебиторской задолженности.