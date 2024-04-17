С наступлением тёплых дней сотрудники Национальной гвардии и органов внутренних дел, а также специалисты управления экологии приступили к совместному патрулированию в популярных местах отдыха в Паркентском районе Ташкентской области.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Нацгвардии, ежедневно при хорошей погоде на пикники сюда выбирается по несколько сотен семей, а в выходные и праздничные дни отдыхающих собирается ещё больше.

В минувшее воскресенье в Паркентский район, по данным управления Нацгвардии по области, к 11.00 въехало больше 10 тысяч человек, а к 15.00 — свыше 15 тысяч.

К началу сезона вокруг озера Ачикуль и возле посёлков Кизилтог (Красногорск) и Сукок предприниматели, имеющие точки общепита, установили биотуалеты (воду для них доставляют машины МЧС) и баки для мусора.

Вдоль дорог установлены таблички с призывом беречь природу, не бросать мусор в неположенных местах, в том числе из окон автомобиля, и напоминанием об административной ответственности за такие правонарушения.

ГУВД, Нацгвардия, Министерство культуры и МЧС установили камеры видеонаблюдения, которые позволяют оперативно прибыть на место в случае нарушения общественного порядка или для своевременной помощи людям. Рядом дежурят кареты скорой помощи.

«Эффект принятых мер уже заметен: отдыхающие убирают за собой мусор, приучают детей не бросать на землю обёртки от конфет и печенья или тару из-под напитков, а складывать всё в пакет и потом относить в специальный мусорный бак», — отметили в Нацгвардии.

Иногда отдыхающие взбираются высоко в гору и не могут спуститься без помощи или не могут сориентироваться, чтобы вернуться. В таких случаях им помогают конный патруль Нацгвардии и спасатели МЧС.

Помощь часто требуется и водителям, особенно после осадков. Правоохранители могут подтолкнуть забуксовавший автомобиль, а если проблема серьёзнее, на помощь может прийти спецтехника МЧС.