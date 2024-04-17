В Узбекистане планируется принять программу, направленную на поддержку энергосбережения со стороны населения. Это следует из постановления Кабинета министров от 16 апреля о повышении тарифов на электроэнергию и газ.

В течение двух месяцев Министерство энергетики совместно с Министерством экономики и финансов и Национальным агентством социальной защиты должно разработать эту программу и представить в правительство.

В этот же срок поручено разработать предложения о введении финансовых санкций к юридическим лицам за нерациональное (незаконное) использование топливно-энергетических ресурсов и о применении повышающего коэффициента к установленным тарифам за незаконное использование и хищение газа и электроэнергии.

В 2024 году Узэнергоинспекция зарегистрировала 1858 административных дел о нарушении потребителями правил использования энергоресурсов. В 247 случаях было выявлено расточительное использование электрической и тепловой энергии.

Согласно статье 100 Кодекса об административной ответственности, расточительное расходование электрической и тепловой энергии наказывается штрафом на должностных лиц от 5 до 15 базовых расчётных величин.

В октябре 2023 года президент Шавкат Мирзиёев отметил необходимость повышения культуры энергосбережения.

В последний раз тарифы на газ и электроэнергию для населения повышались в августе 2019 года. 16 апреля правительство издало постановление о повышении цен на энергоресурсы с 1 мая, а также введении социальных норм.

В Агентстве соцзащиты уточнили, что помощь в связи с повышением тарифов на газ и электроэнергию получат около 1,5 миллиона нуждающихся семей Узбекистана. Предусматриваются повышение черты бедности, пенсий и пособий, выплата единовременной суммы в 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.