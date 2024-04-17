Парламент Грузии 17 апреля одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты, сообщает Mtavari TV. Оппозиция считает, что проект закона повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

«За» проголосовали 83 депутата, против — 0. Депутаты от оппозиции покинули зал перед голосованием после словесной перепалки с депутатами от правящей партии, отмечает телеканал.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на документ вето в случае принятия в трёх чтениях.

«Этот законопроект — точная копия „закона Путина“…Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала она в интервью Би-би-си, видео которого она опубликовала у себя в X.

Зурабишвили добавила, что её вето, однако, может быть преодолено парламентским большинством.

Голосование по законопроекту проходит на фоне протестов в Тбилиси, продолжающихся третий день. Протестующие собираются у здания парламента, размахивая флагами Грузии и ЕС, а также скандируя «Да Европе, нет российскому закону» и другие слоганы.