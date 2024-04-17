Парламент Грузии 17 апреля одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты, сообщает Mtavari TV. Оппозиция считает, что проект закона повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».
«За» проголосовали 83 депутата, против — 0. Депутаты от оппозиции покинули зал перед голосованием после словесной перепалки с депутатами от правящей партии, отмечает телеканал.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на документ вето в случае принятия в трёх чтениях.
«Этот законопроект — точная копия „закона Путина“…Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала она в интервью Би-би-си, видео которого она опубликовала у себя в X.
Зурабишвили добавила, что её вето, однако, может быть преодолено парламентским большинством.
Голосование по законопроекту проходит на фоне протестов в Тбилиси, продолжающихся третий день. Протестующие собираются у здания парламента, размахивая флагами Грузии и ЕС, а также скандируя «Да Европе, нет российскому закону» и другие слоганы.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» на обсуждение парламента вынесла правящая партия «Грузинская мечта». Это уже вторая попытка утвердить документ. В прошлом году власти были вынуждены отозвать его после общественной критики и многочисленных протестов.
- В случае принятия документ обяжет неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что предложенный законопроект необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов. Оппозиционные партии и независимые журналисты, в свою очередь, считают, что документ является попыткой подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС.