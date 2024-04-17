В результате российского ракетного удара по Чернигову погибли 13 человек, более 60 пострадали, включая двоих детей, сообщает МВД Украины.

По словам властей Черниговской области, по центру города выпустили три ракеты. Было разрушено восьмиэтажное здание, повреждены также четыре многоэтажки, больница, высшее учебное заведение и десятки автомобилей.

На месте удара продолжают работать экстренные службы, под завалами могут находиться люди.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим. «К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной», — добавил он.

Российская сторона пока не комментировала обстрел.