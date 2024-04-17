Министерство здравоохранения Узбекистана отменило разрешение на ввоз сиропа Rinotin Kids итальянского производства после появления в интернете фотографий крышек от флакона сиропа с плесенью. Об отмене 17 апреля сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В сообщении комитета от 16 апреля говорилось, что Rinotin Kids — это не лекарственный препарат, а биологически активная добавка, которая содержит аскорбиновую кислоту, селен, цинк, витамин Е и бета-глюкан. Производится итальянской Gricar Chemical.

В 2022 году местная Synergy Pharmco получила санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешение на ввоз сиропа в Узбекистан по доверенности Gricar Chemical.

Специалисты Санэпидкомитета провели изучение ситуации, после чего было принято решение отменить выданные на сироп разрешения «во избежание случаев пищевого отравления среди населения», говорится в сообщении.

При этом в нём указывается, что производителем БАД является турецкая Rad Gida Laboratuvarive Ilac Sanayi Ticaret Limited.

Компании Synergy Pharmco поручено отозвать сироп Rinotin Kids производства Rad Gida Laboratuvarive Ilac Sanayi Ticaret Limited из всех торговых сетей и аптек на территории Узбекистана. Она уже отозвала продукцию из 28 аптек, профилактические меры продолжаются, говорится в сообщении.

Комитет санэпидблагополучия указал, что ответственность за производство, транспортировку, хранение и реализацию продукции, а также её качество и безопасность несут производитель и компании, действующие на основании её доверенности.

Основатель Synergy Pharmco Далер Орзиев сообщил, что сиропы Rinotin Kids (серийный номер 21011) и Fersikard Kids (серийный номер 22035) были импортированы в 2021 году.

«В состав нашего товара входят лекарственные растения. Из-за технической неисправности рефрижератора при транспортировке импортированная продукция данной серии была повреждена. По этой причине мы изъяли из аптек нашу продукцию этой серии. В некоторых аптеках осталась продукция этой серии, мы это устраним в ближайшее время. Приносим извинения за причинённые неудобства», — заявил предприниматель.

Санэпидкомитет рекомендовал потребителям перед покупкой биологически активных добавок проверить информацию об их безопасности на сайте комитета.