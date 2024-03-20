Политика

Председателю Центризбиркома Герою Узбекистана Зайниддину Низамходжаеву в связи с его 70-летием присвоено почётное звание «Заслуженный наставник молодёжи».

Президент Узбекистана посетил дом-интернат для детей с инвалидностью «Мурувват» №1 в Ташкенте. Здесь под опекой находятся 299 детей и работают 334 сотрудника. Шавкат Мирзиёев пообщался с воспитанниками. Он заверил, что будут приложены все усилия для содействия детям в реализации их потенциала.

Экономика

В «Узавтосаноат» назначены два новых заместителя председателя правления: Александр Сахапов — по развитию продаж и маркетингу, Даврон Хидоятов — по вопросам инвестиций и развитию.

В аэропорту Коканда завершена реконструкция. Он принял первый технический рейс из Ташкента и с 1 апреля должен начать полноценную работу. Воздушная гавань была закрыта для гражданских самолётов с 2001 года и использовалась ВВС.

Замглавы Комитета по развитию конкуренции Асадулла Каюмов, комментируя предложение ограничить импорт автомобилей BYD в Узбекистан, заявил, что комитет выступает за свободный рынок и даст свои предложения с учётом защиты прав потребителей и создания оптимальной конкурентной среды на рынке.

Президент Узбекистана ознакомился с проектом по выпуску в Узбекистане электропоездов и поездов метро, поручив изменить их дизайн и повысить удобство для пассажиров. Глава «Узбекистон темир йуллари» заявил, что их стоимость будет намного ниже, чем у импортируемых.

Общество

21−24 марта услуги на Едином портале интерактивных госуслуг Узбекистана (My.gov.uz) будут недоступны в связи с работами по переносу серверных устройств. Временно не будут работать системы центров госуслуг, нотариусов, лицензирования и регистрации субъектов предпринимательства.

Наблюдать за качеством воздуха в Ташкенте теперь можно на портале Air Tashkent. Департамент цифрового развития при хокимияте установил 10 станций мониторинга качества воздуха (в планах — ещё 30). Сайт дополнительно показывает зарегистрированные пожары, расположение теплоцентралей и другие данные.

В Сергелийском районе Ташкента создаётся Парк молодёжи площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов. Он будет вторым по размеру после парка «Новый Узбекистан». В нём будут аллеи, амфитеатр, места для отдыха, зоны для экстремального спорта и огороды для аренды. Срок сдачи проекта — 2026 год.

В Ханабаде Андижанской области обнаружены два подземных тоннеля, ведущих в Кыргызстан. Длина первого — 350 м, второго — 135 м. По ним в Узбекистан, по предварительным данным, проносились телефоны и планшеты и выносились золотые изделия.

Женщина с особой жестокостью избила шестилетнюю племянницу в Букинском районе из-за того, что она не сделала уроки. После трёх дней в больнице девочка скончалась. Женщину заключили под стражу. Родители девочки находятся в России.

Методы логопеда Дилором Жабборовой, которая «лечила» заикающегося ребёнка матом и запугиванием, являются «научно не обоснованными» и «противоречащими правилам педагогики», заявила детский омбудсман. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Узбекистан прибавил 7 позиций и занял 47-е место в рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report. У страны самый высокий уровень счастья в СНГ. Самыми счастливыми в Узбекистане чувствуют себя пожилые, а несчастнее всего — люди 30−44 лет (в большинстве стран молодые счастливее пожилых).

Выходные

20−22 марта на территорию Узбекистана будет происходить вынос влажного средиземноморского воздуха. Температура воздуха понизится до +10…+15 градусов, ожидается усиление ветра. С субботы начнётся потепление.

21−27 марта в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность. 21 марта на Камчике ожидаются осадки, временами сильные, туман и ухудшение видимости до 50 м.

Праздничный плов, жареная чучвара, люля-кебаб в казане, красивый медовый хворост и другие рецепты блюд на Навруз — в подборке Zira.uz.

Семь кинопремьер, праздничные мероприятия в парках и ТЦ столицы, шоу для детей, спектакли в театрах, познавательные выставки, квизы, вечеринки, творческие мастер-классы и другие события предстоящих выходных в Навруз — в подборке от Afisha.uz.

Группа узбекистанских художников «5+1» представила в Галерее изобразительного искусства (НБУ) выставку «Синапс». Она затрагивает важные темы новейшей истории, культурной самоидентификации, урбанизации. В хитросплетениях нерва актуального искусства разбирался обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

Мир

Бывший первый замглавы Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш, который является племянником экс-президента Назарбаева, получил условный срок по делу о январских протестах 2022 года. Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у него детей и его раскаяние.

С праздником Навруз, дорогие читатели! Отличных выходных!