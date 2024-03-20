Узбекистан занял 47-е место во всемирном рейтинге самых счастливых стран — World Happiness Report, который ежегодно составляет подразделение ООН вместе с институтом Гэллапа и Оксфордским исследовательским центром благополучия.

Доклад выпущен к 20 марта, когда во всем мире отмечается Международный день счастья. Новый отчёт сфокусирован на том, насколько счастливыми ощущают себя люди разных возрастных групп. Страны ранжируются по баллам, усреднённым за 2021−2023 годы. Баллы присваиваются исходя из того, как оценивают свою жизнь граждане той или иной страны по «лестнице Кантрила» (10-балльная шкала самооценки). Всего в исследовании 143 государства.

Уровень счастья в Узбекистане в течение трёхлетнего периода был оценен в 6,196 балла — это самый высокий показатель на пространстве СНГ. По сравнению с рейтингом за 2020−2022 годы страна улучшила свои позиции на 7 мест.

Самыми счастливыми в Узбекистане чувствуют себя люди пожилого возраста, а несчастнее всего люди в возрасте ниже среднего — с 30 до 44 лет. В большинстве стран прослеживается обратная тенденция — молодые счастливее пожилых.

В первые 50 из стран СНГ также попал Казахстан — он на 49-м месте. Молдова и Россия оказались на 71-м и 72-м местах соответственно. Кыргызстан расположился на 75-й строчке, Таджикистан — на 88-й.

Самой счастливой страной мира в очередной раз признана Финляндия, а все пять стран Северной Европы входят в первую десятку.

Уровень счастья также вырос в странах Восточной Европы, особенно в Чехии, Литве и Словении, а США и Германия выпали из топ-20 и опустились на 23-е и 24-е места соответственно.

Замыкает рейтинг Афганистан. В самом конце также Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Конго.

Как следует из доклада, больше всего уровень счастья растёт в странах Центральной и Восточной Европы — во всех возрастных группах. В Восточной Азии счастливее становятся пожилые люди. В Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке уровень счастья упал среди всех людей всех возрастов, а в Северной Америке значительнее всего среди молодежи.

Бывший СССР

Страна Место в рейтинге Армения 82 Азербайджан 101 Грузия 91 Казахстан 49 Кыргызстан 75 Молдова 71 Россия 72 Таджикистан 88 Узбекистан 47 Украина 105

*Данные по Беларуси и Туркменистану в докладе не представлены.