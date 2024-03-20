В Букинском районе Ташкентской области женщина до смерти избила шестилетнюю племянницу, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов. Это произошло в 1 час ночи 12 марта.

Девочку, которой летом должно было исполниться семь лет, на попечение её 35-летней тёти Н. И. (сестра отца) в декабре оставили родители. Национальное агентство социальной защиты сообщило, что они находятся в России.

Под предлогом того, что девочка не сделала уроки и обманула её, женщина стала щипать её с особой жестокостью в разных частях тела, а потом начала избивать её руками и деревянной палкой, нанеся телесные повреждения.

В тот же день следственный отдел при ОВД Букинского района возбудил уголовное дело по статье 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. На следующий день женщину заключили под стражу.

15 марта девочка скончалась в отделении реанимации районного медицинского объединения, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

По факту происшествия ведутся доследственные действия.