Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил дом-интернат для детей с инвалидностью «Мурувват» №1 в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.





Здание дома «Мурувват» было недавно реконструировано. Построено дополнительное здание. Спортзал, отделения ухода и физической терапии, медицинские и учебные кабинеты, актовый зал, библиотека, спальни и столовая были полностью обновлены.

Здесь предоставляются медико-социальные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 18 лет. Сегодня под опекой находятся 299 детей. Им помогают 334 сотрудника, включая, помимо педагогов, дефектологов и врачей.





Шавкат Мирзиёев понаблюдал за занятиями детей и пообщался с ними. Он подчеркнул, что будут приложены все усилия к дальнейшему улучшению условий в доме «Мурувват», а также содействию детям в реализации их потенциала.





Состоялся также обмен мнениями по реабилитации детей и их социальной адаптации, психологической помощи родителям. Президент отметил, что необходимо улучшить условия во всех социальных учреждениях.





В сообщении пресс-службы президента говорится, что за последние пять лет финансирование из государственного бюджета для домов «Мурувват» выросло более чем в три раза. Увеличено количество сотрудников и вместимость этих учреждений.





В прошлом году было создано Национальное агентство социальной защиты при президенте. Дома «Мурувват», а другие социальные учреждения, такие как пансионаты и центры реабилитации, были переданы в систему этого агентства.





Дома «Мурувват» будут оснащены современным реабилитационным оборудованием и теперь будут работать по новой концепции, согласно которой дети будут интегрироваться в общество на основе индивидуальных программ развития.





Запланировано создание «клубов поддержки», где квалифицированные специалисты будут предоставлять опекунам знания о том, как ухаживать за детьми с инвалидностью, воспитывать их в семейной среде и адаптировать к обществу.