Методы логопеда Дилором Жабборовой, которая «лечила» ребёнка от заикания, ругаясь матом и пугая его, «совершенно научно не обоснованны и говорят об узком и примитивном подходе к сложной проблеме заикания». Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана по итогам изучения, проведённого рабочей группой квалифицированных дефектологов и логопедов.

Видео того, как логопед матерится и запугивает ребёнка, распространилось в начале января. Выяснилось, что оно было снято в декабре 2023 года во время семинара Дилором Жабборовой, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель, в Джизаке.

В заключении рабочей группы говорится, что «методы психического и физического насилия, применяемые Дилором Жабборовой для устранения заикания, наносят серьёзный вред здоровью и образованию детей и полностью противоречат правилам педагогики».

До начала расследования, проведённого Следственным отделом ОВД Юнусабадского района, материалы дела были изучены прокуратурой Юнусабадского района в рамках контроля на основании заключения рабочей группы экспертов и других выявленных случаев.

В сообщении говорится, что материалы доследственной проверки, проведённой УВД Юнусабадского района Ташкента, были в контрольном порядке изучены прокуратурой района. С учётом заключения рабочей группы и установленных признаков преступления в действиях женщины, выражающихся попытках присвоения чужого имущества и права на это имущество путём обмана и злоупотребления доверием других людей, 27 февраля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.

УВД Юнусабадского района продолжает доследственные действия в рамках уголовного дела.

Детский омбудсман Сурайё Рахмонова сообщила, что продолжи наблюдение за ситуацией с точки зрения интересов ребёнка.