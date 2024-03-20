Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта посетил Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов в Яккасарайском районе.

Как мы писали ранее, глава государства осмотрел вагоны, производимые заводом. Он подчеркнул необходимость изменения их дизайна и улучшения удобств для пассажиров.

«Нужно объявить [конкурс] для дизайнеров, инженеров. Можно удешевить и внутреннюю часть вагонов, пересмотреть металлы, пересмотреть коридор. Многое внутри не изменилось. Да, правильно, что с точки зрения безопасности поставили вещи, чтобы не упали. Но и это можно сделать легче. Проведите тендер. Нужно сделать так, чтобы с первого взгляда в вагонах чувствовался Новый Узбекистан. Люди должны воодушевляться, видя вагоны Нового Узбекистана», — сказал он.

Глава государства дал указания по расширению электрификации железнодорожной сети, охвату районов с большим населением, созданию отдельных мощностей генерации для отрасли.

Председатель правления компании «Узбекистон темир йуллари» Зуфар Нарзуллаев сообщил, что длина действующих электропоездов составляет 18 метров, завод увеличил длину до 22 метров, чтобы установить там санузел. Сейчас такие электрички перемещаются в Хавастский и Бостанлыкский районы.

«В Узбекистане всего есть 8 электричек. Но сейчас дано большое поручение, чтобы мы производили 100 вагонов, а не 50 вагонов по мощности. Для этого работа будет организована в три смены. Главное — есть для этого рынок. Лидер страны создал для нас этот рынок. Их будут покупать „Узбекистон темир йуллари“, завод также будет экспортировать в соседние страны», — заявил Зуфар Нарзуллаев.

Главе государства представлен также новый проект, предусматривающий организацию выпуска электропоездов и поездов метро в 2024 году. Такие поезда будут производиться впервые в регионе.





Заведующий кафедрой Ташкентского государственного транспортного университета Рустам Рахимов сообщил, что на первом этапе планируется представить электропоезда внутри регионов. Скорость поездов составит 120 км/ч, количество мест — 306. На следующем этапе будут представлены междугородние электропоезда, форма которых будет разработана с учётом аэродинамики, чтобы «не тратить электроэнергию на преодоление сопротивления воздуха».

«Научную часть берут на себя профессора Ташкентского государственного транспортного университета, а практическую часть и производство — технологи, конструкторы этого завода», — сказал Рустам Рахимов.

По его словам, при производстве поездов для метрополитена также предусматриваются новые технические решения с учётом оптимизации их вместимости.

«В главном вагоне будут 34 места, а в промежуточном — 44. Требования по прочности будут соблюдаться, даже если на 1 квадратный метр будет приходиться по 10 человек. Стало известно, что мы можем начать производство с использованием местного сырья на 40−45%. В дальнейшем уровень локализации будем повышать», — отметил он.





Глава «Узбекистон темир йуллари» Зуфар Нарзуллаев заявил, что электропоезда из России покупаются за 7,8 млн долларов, а поезда для метро — за 5,8 млн долларов. По его словам, завод начал производство метропоездов по предварительной цене 4,5 млн долларов, их первая партия появится через шесть месяцев. Стоимость электропоездов планируется снизить с 7,8 млн до 5 млн долларов.

«Здесь появится налог на добавленную стоимость. Кроме того, на заводе будут работать не 650, а 2000 человек в будущем», — сообщил он.

В этом году планируется строительство и ремонт сотен вагонов. Кроме того, предусмотрено производство специальных вагонов для горно-металлургических предприятий (15 спецвагонов для Навоийского ГМК) и освоение новых типов вагонов с широкими купе.