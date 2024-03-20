В Ферганской области завершена реконструкция аэропорта «Коканд». Утром 20 марта он принял первый технический рейс из Ташкента, выполненный самолётом А320neo авиакомпании Uzbekistan Airways.





Как сообщает пресс-служба компании Uzbekistan Airports, в региональном аэропорту реконструированы взлётно-посадочная полоса с удлинением до 2000 м и перрон с двумя стоянками для воздушных судов типа А320 и АTR-72−600.

Построен новый пассажирский терминал площадью 900 кв. м, рассчитанный на 100 человек.

Рейс «показал полную готовность аэродрома к приёму и выпуску воздушных судов и терминала к приёму и обслуживанию пассажиров», говорится в сообщении.

Начало регулярных полётов планируется с 1 апреля.





Аэропорт перестал принимать самолёты гражданской авиации в 2001 году и использовался Военно-воздушными силами ВС Узбекистана.