Суд по уголовным делам Астаны признал виновным бывшего первого зампредседателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Самата Абиша по делу о январских протестах. Его приговорили к восьми годам лишения свободы условно, сообщает Zakon.kz.

Абиш — родной племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он занимал пост первого зампреда КНБ с 2015 года, но лишился должности вскоре после массовых протестов, которые вспыхнули в стране в январе 2022 года.

Уголовное дело против Абиша было открыто в сентябре прошлого года. Ему предъявили обвинения в превышении власти и должностных полномочий во время январских событий. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В пресс-службе суда отметили, что Абиш «полностью признал вину и чистосердечно раскаялся». Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства установлены не были, говорится в сообщении.

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов заявил СМИ, что Абиш находится по месту проживания и будет под пробационном контролем, покидать страну ему запрещено.

2 января на западе Казахстана вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газ, которые потом распространились и в другие города, включая Алматы и Астану. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими. Среди прочего они требовали отставки Назарбаева с должности главы Совбеза. По официальным данным, тогда погибло более 200 человек. Эти события впоследствии стали называться «Qandy Qantar», что в переводе с казахского означает «кровавый январь».

Тогда же в январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу КНБ Карима Масимова. Позже его задержали по подозрению в госизмене. В апреле суд приговорил Масимова к 18 годам тюрьмы.