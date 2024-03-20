21 марта на участке автодороги А-373 «Ташкент-Ош», проходящем через перевал Камчик, ожидается снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, говорится в экстренном сообщении Узгидромета.

В связи с усилением ветра до 18−23 м/с на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

21−27 марта в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность.

Лавинная опасность: