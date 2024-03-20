В Ташкенте запущена собственная платформа открытых данных по мониторингу качества воздуха столицы Air Tashkent. Её разработали Департамент цифрового развития (ДЦР) при хокимияте столицы совместно с группой отечественных учёных Amudario.

Портал собирает данные 10 станций местного производства OXUS-WS, принадлежащих ДЦР и установленных ещё в ноябре-декабре 2022 года, рассказал «Газете.uz» руководитель департамента, заместитель хокима города по внедрению IT Алексей Хен.

Датчики станций собирают следующие данные:

уровень мелкодисперсных частиц PM2,5, PM10 и PM1;

температура воздуха;

влажность воздуха;

атмосферное давление (доступно только на станциях «Дружба народов» и парк «Новый Узбекистан»);

уровень ультрафиолетового излучения (только на станциях «Дружба народов» и парк «Новый Узбекистан»);

скорость и направление ветра;

уровень осадков;

уровень углекислого газа (CO2).

Каждая станция работает от электросети, но в качестве резервного источника энергии заряжается от солнца.

Места установки оборудования выбирались вместе со специалистами Узгидромета и Управления экологии Ташкента, рассказал Алексей Хен.

При определении локаций департамент опирался на отсутствие постоянных фоновых загрязнителей, например, ТЭЦ. Объясняется это тем, что вблизи загрязнителей Индекс качества воздуха (AQI) не может быть объективным.

Расположение станций OXUS-WS. На карте по умолчанию отображается направление ветра.



Кроме того, ДЦР учитывал годовую розу ветров. Воздух поступает в столицу с гор — северной части города (Юнусабадский район) и направляется на юг и юго-запад (Сергелийский и Янгихаётский районы). Департаменит устанавливал станции с намерением узнать, какого качества воздух поступает в столицу и как меняются показатели качества на выходе из города.

Станции OXUS-WS установлены на уровне 2 метров от земли. По словам Алексея Хена, правильнее устанавливать датчики невысоко — приблизительно на уровне человеческого роста.





Однако такая доступность оборудования определяет необходимость его охраны, поэтому датчики располагаются на территории государственных школ, детских садов, медучреждений. Только одно устройство находится в районе площади Дружбы народов.

Случаи вандализма — повреждение солнечных панелей и другие — фиксировались уже несколько раз. На «Дружбе», например, пришлось перезаливать фундамент станции.





Показатели станций обновляются на портале ежечасно. На сайте также можно посмотреть статистику за последние семь дней.





Помимо основных метеорологических показателей, на карте отображается расположение теплоцентралей, на которых могут жечь мазут и уголь. Кроме того, в Air Tashkent интегрирована система МЧС Узбекистана — на карте можно посмотреть все зарегистрированные пожары, которые также влияют на качество воздуха.

Карта с отображение станций OXUS-WS, теплоцентралей (красные иконки) и пожаров.



Данные по всем метеорологическим показателям можно посмотреть в формате диаграммы, накладывая интересующие измерения друг на друга.

Кроме того, в зависимости от уровня загрязнения на сайте отображаются рекомендации для чувствительных групп и для всех жителей, а также прогноз погоды от Яндекса.





Air Tashkent работает на любых платформах и оптимизирован для работы на различных устройствах, сообщили в департаменте.

Возможности для исследователей

Алексей Хен указал, что уровень загрязнения воздуха повышается при высокой влажности, особенно это заметно в туманы.

«Как будто датчики принимают частички воды за загрязнение, но когда идёт дождь, показатели загрязнения падают», — отметил замхокима.

По его наблюдениям, так ведут себя не только станции OXUS-WS, но и IQAir, и другие датчики.

«Интересно знать, почему так. Пока никто не смог дать ответ, в том числе метеорологи, у которых я спрашивал», — сказал Алексей Хен.

Изучить взаимосвязи и найти этому объяснения могут независимые исследователи, активисты и эксперты. Департамент цифрового развития создаёт для этого условия. Все данные можно скачать в нужном формате на портале открытых данных Ташкента opendata.tashkent.uz. Пока доступна информация только по показателям Индекса качества воздуха. ДЦР работает над расширением свода данных, доступных для скачивания. По прогнозам Алексея Хена, это займёт неделю.

По мере появления финансирования ДЦР расширит сеть датчиков. В планах установка ещё 30 станций, чтобы информация о воздухе, которым дышат жители Ташкента и других регионов, была точнее, а учёные и специалисты имели больше базы для своих исследований.