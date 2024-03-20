Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта посадил деревья в Парке молодёжи, который создаётся в Сергелийском районе Ташкента.

В официальном сообщении говорится, что Парк молодёжи будет важной частью «зелёного пояса», создаваемого вокруг столицы для улучшения экологической ситуации.

Площадь парка превысит 75 гектаров, он будет вторым по размеру в городе после парка «Новый Узбекистан».





Парк будет разделён на семь крупных зон. На центральной аллее будут созданы площадки для различных активностей, открытый амфитеатр на 1000 мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни. Предусмотрены также зоны для экстремального спорта.





В парке будут обустроены отдельные места для приёма пищи на открытом воздухе и интересных занятий. Появятся музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу.

Для детей оборудуют спортивные и игровые площадки, площадки в стиле известных сказок, мастерские и библиотеку. Проект также предусматривает создание искусственного озера и плавательного бассейна, мест для гребли на каноэ и рыбалки.





На первом этапе в парке планируется посадить более 1000 саженцев каштана, клёна, восточного платана, магнолии, туя, а также кустарники и цветы. Общее количество деревьев и кустарников должно достигнуть 20 тысяч.

Ещё одной особенностью называется создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зоны. С открытием парка ожидается создание более 350 рабочих мест.

Молодёжный парк сможет обслуживать 50 тысяч посетителей в день. Первоначальная стоимость проекта составляет 92 млн долларов, срок сдачи в эксплуатацию — 2026 год.





Главный инженер строительной компании (название не приводится) Зиёвуддин Акбаров сообщил, что, согласно анализу, парк в основном будут посещать жители Сергелийского, Яшнабадского и Янгихаётского районов. Но ехать сюда будут и из других частей города.

«Потому что в данное время наблюдаются экологические проблемы, и этот район будет как лёгкие города. В данном проекте мы будем использовать все новые технологии садоводства, выращивания растительности. Мы этот парк делим на 7 частей — входная группа, потом центральная часть, где находятся фудкорты, есть зона Pepsi, активного спорта, есть активный спорт для детей до 15 лет, есть зона релаксации», — сказал он.





Архитектур из Турции Шефик Искандароглу заявил, что на 50 из 75 га будут организованы зелёные зоны, «способные обеспечивать чистым воздухом 70% населения Ташкента».





Архитектор проекта, бывший главный архитектор Ташкента Нуриддин Сагатов указал, что 10 га парка будут организованы в качестве приусадебных участков и теплиц, которые будут разделены на лоты. Местные жители смогут брать их в аренду и выращивать там цветы, саженцы, сельскохозяйственную продукцию, а затем показывать посетителям процесс производства и продавать им продукцию под своим брендом.

«Это и поступления на содержание парка, и парк должен взаимосвязано работать с людьми. Парк не должен быть просто для посетителей, парк должен жить как единый организм с населением, людьми», — сказал он.

По его словам, посетителей на входе будет ждать аллея из 1000 деревьев, а также аллея из чинар и парк цветов. В центральной части расположится открытый амфитеатр и вокруг него высажены деревья, разделённые на 7 климатических зон.

В целом в регионах Узбекистана намечено создать зелёные зоны на площади 347 гектаров, а также 187 парков министерств и хокимиятов.