Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта посадил деревья в Парке молодёжи, который создаётся в Сергелийском районе Ташкента.

В официальном сообщении говорится, что Парк молодёжи будет важной частью «зелёного пояса», создаваемого вокруг столицы для улучшения экологической ситуации.

Площадь парка превысит 75 гектаров, он будет вторым по размеру в городе после парка «Новый Узбекистан».

Реклама на Газета.uz

ташкент, парк молодёжи, зелёные зоны

Парк будет разделён на семь крупных зон. На центральной аллее будут созданы площадки для различных активностей, открытый амфитеатр на 1000 мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни. Предусмотрены также зоны для экстремального спорта.

ташкент, парк молодёжи, зелёные зоны

В парке будут обустроены отдельные места для приёма пищи на открытом воздухе и интересных занятий. Появятся музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу.

Для детей оборудуют спортивные и игровые площадки, площадки в стиле известных сказок, мастерские и библиотеку. Проект также предусматривает создание искусственного озера и плавательного бассейна, мест для гребли на каноэ и рыбалки.

ташкент, парк молодёжи, зелёные зоны

На первом этапе в парке планируется посадить более 1000 саженцев каштана, клёна, восточного платана, магнолии, туя, а также кустарники и цветы. Общее количество деревьев и кустарников должно достигнуть 20 тысяч.

Ещё одной особенностью называется создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зоны. С открытием парка ожидается создание более 350 рабочих мест.

Молодёжный парк сможет обслуживать 50 тысяч посетителей в день. Первоначальная стоимость проекта составляет 92 млн долларов, срок сдачи в эксплуатацию — 2026 год.

ташкент, парк молодёжи, зелёные зоны

Главный инженер строительной компании (название не приводится) Зиёвуддин Акбаров сообщил, что, согласно анализу, парк в основном будут посещать жители Сергелийского, Яшнабадского и Янгихаётского районов. Но ехать сюда будут и из других частей города.

«Потому что в данное время наблюдаются экологические проблемы, и этот район будет как лёгкие города. В данном проекте мы будем использовать все новые технологии садоводства, выращивания растительности. Мы этот парк делим на 7 частей — входная группа, потом центральная часть, где находятся фудкорты, есть зона Pepsi, активного спорта, есть активный спорт для детей до 15 лет, есть зона релаксации», — сказал он.

ташкент, парк молодёжи, зелёные зоны

Архитектур из Турции Шефик Искандароглу заявил, что на 50 из 75 га будут организованы зелёные зоны, «способные обеспечивать чистым воздухом 70% населения Ташкента».

ташкент, парк молодёжи, зелёные зоны

Архитектор проекта, бывший главный архитектор Ташкента Нуриддин Сагатов указал, что 10 га парка будут организованы в качестве приусадебных участков и теплиц, которые будут разделены на лоты. Местные жители смогут брать их в аренду и выращивать там цветы, саженцы, сельскохозяйственную продукцию, а затем показывать посетителям процесс производства и продавать им продукцию под своим брендом.

«Это и поступления на содержание парка, и парк должен взаимосвязано работать с людьми. Парк не должен быть просто для посетителей, парк должен жить как единый организм с населением, людьми», — сказал он.

ташкент, парк молодёжи, зелёные зоны

По его словам, посетителей на входе будет ждать аллея из 1000 деревьев, а также аллея из чинар и парк цветов. В центральной части расположится открытый амфитеатр и вокруг него высажены деревья, разделённые на 7 климатических зон.

В целом в регионах Узбекистана намечено создать зелёные зоны на площади 347 гектаров, а также 187 парков министерств и хокимиятов.