Заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Асадулла Каюмов на пресс-конференции 20 марта в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) прокомментировал предложение об ограничении импорта электромобилей и гибридных автомобилей китайского производителя BYD в Узбекистан.

О том, что компания обратилась к правительству с предложением об «ограничении неупорядоченного импорта электромобилей, не соответствующих местным климатическим и дорожным условиям, а также не имеющих официальной гарантии», говорится в постановлении президента от 18 марта.

«В постановлении дано указание внести предложения на основе действующего законодательства о конкуренции и норм Всемирной торговой организации. Мы изучим эту ситуацию и, конечно, дадим свои предложения», — сказал Асадулла Каюмов.





По его словам, в 2023 году в комитет поступило 957 обращений потребителей, связанных с продажей автомобилей, из них 754 обращения (78,7%) были удовлетворены, а по 140 даны разъяснения. В частности, произведён перерасчёт и возвращены средства на сумму 4 млрд сумов, по причине ненадлежащего качества заменены 60 автомобилей.

Он сообщил, что основная часть обращений — свыше 50% — связана со сроками поставки автомобилей и недостатками в них — 25%.

«Мы сторонники свободного рынка. Наша главная задача — создать условия для доставки [автомобилей] потребителю по наиболее конкурентным ценам и с максимально оптимальным качеством. С этой точки зрения мы подготовим свои предложения правительству по защите прав потребителей и созданию оптимальной конкурентной среды на рынке поставок автомобилей по оптимальным ценам и приемлемого качества», — сказал замглавы комитета.





Заместитель председателя Комитета по конкуренции Фаррух Карабаев подчеркнул, что ограничения на импорт машин BYD ещё не введены, решение будет приниматься, исходя из предложений, что указано в постановлении президента.

По его словам, Узбекистан сейчас ведёт переговоры с разными странами по вступлению во Всемирную организацию торговли, поэтому все решения будут оцениваться исходя из влияния на этот процесс.

«Никто не может ограничивать возможность обращения компании к правительству. Любой хозяйствующий субъект ведёт свободную деятельность и может обращаться к государственным органами, вносить предложения. По мнению нашего комитета, здесь нужно будет разработать сбалансированное предложение», — сказал он.

Он отметил, что импорт автомобилей не всегда контролируется на соответствие правилам технического регулирования, однако их ввоз выходит дешевле, поскольку у официальных дилеров есть расходы, связанные с содержанием салонов. Однако на автомобильном рынке должна быть конкуренция, резюмировал Фаррух Карабаев.

Как накануне писала «Газета.uz», в постановлении от 18 марта президент поручил Министерству экономики и финансов, Министерству инвестиций, промышленности и торговли и компании «Узавтосаноат» до 1 июля внести в Кабинет министров предложения, направленные на реализацию требования инвестора — BYD Europe B. V. (Нидерланды) — по урегулированию импорта электромобилей и гибридных автомобилей под брендом BYD на основании действующего законодательства, в том числе актов законодательства о конкуренции, а также принципов Всемирной торговой организации.

«Узавтосаноат» и BYD Europe B. V. (Нидерланды) в 2022 году создали совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory по выпуску электромобилей с долями 60% и 40% соответственно. Уставной капитал составляет 55 млрд сумов.