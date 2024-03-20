Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении председателю Центральной избирательной комиссии Зайниддину Низамходжаеву в связи с его 70-летием почётного звания «Заслуженный наставник молодёжи Республики Узбекистан».

Во вторник глава государства вручил Зайниддину Низамходжаеву нагрудный знак этого звания. Оно присвоено «за многолетний плодотворный труд в представительных органах государственной власти и системе здравоохранения нашей страны, большие заслуги в совершенствовании национальной избирательной системы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, успешном осуществлении демократических реформ, реализации конституционных прав граждан, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности к Родине».

Зайниддин Низамходжаев (1954 года рождения) — доктор медицинских наук, профессор. ЦИК возглавляет с февраля 2021 года. До этого, с января 2020 года, был заместителем председателя Сената Олий Мажлиса. В 2014 году был удостоен звания «Герой Узбекистана».