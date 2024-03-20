Группа художников «5+1» появилась в 2008 году, когда о созвучных её названию форматах политических объединений никто ещё даже и не слышал. Идейным вдохновителем группы стал на тот момент директор галереи НБУ Рустам Ташматов, десть лет назад ушедший из жизни. В когорту единомышленников ему удалось собрать «пятёрку» из художников и сотрудников галереи, найти им кураторскую «единичку» и провести первую выставку.

Фото: Галерея НБУ.

За прошедшие 15 лет группа реализовала восемь художественных проектов. «Вертикаль», «Sensus», «Silentium», «Магнит», «Спектр», «Белый свет», «Мобилизация» — названия выставок связывают поиски современного искусства, исповедуемого участниками группы, с расширением границ познания в науке, технологиях, социуме.

«Формат „5+1“ — это уже имя собственное. Мы сохраняем это название, хотя группа расширилась. Это всем легло на душу и стало понятным», — рассказывает «Газете.uz» куратор новой выставки «Синапс», главный специалист галереи Сайра Назарова.

«Синапс» (с греческого «соединение») — это место контакта нейронов, которое позволяет распространять и обрабатывать информацию в человеческом мозге. В этом смысле проект «Синапс» стремится дать людям больше, чем просто квадратные метры выставленных работ и создать новые точки соприкосновения с миром.

Сегодня абсолютной аксиомой является то, что актуальное искусство должно вонзать нож в самые болевые точки общества. Экспозиция «Синапс», размещённая в пяти залах галереи, затрагивает важные темы новейшей истории, культурной самоидентификации, урбанизации. Участники группы умело варьируют художественные жанры: от вариаций на тему классической живописи до эстетики масскульта. Как, например, художественная чета Шарафходжаевых.

Фото: Галерея НБУ.

Данияр Шарафходжаев продолжает тему проекта «Мобилизация», за который группа получила Гран-при на IX Ташкентской международной биеннале в 2022 году. В антивоенной тематике использует upcycling — модный нынче процесс вторичного использования материалов. В новой композиции «Демобиус» собранные по вещевым рынкам деревянные балясины художник обжигает огнём и надеется на завершение нынешних войн. 13 мебельных фигурок напоминают солдат — опалённых, искалеченных боями, которые всё-таки демобилизуются и возвращаются домой.

«Мы, художники, настолько бессильны в вопросе завершения войн, но поднимаем эту тему, чтобы высказаться и быть услышанными», — считает Шарифа Шарафходжаева, которая на выставке в композиции «Разрыв синапсов» представила свои буквально прожжённые в некоторых местах холсты.

«Огонь ведь трудно контролировать, его стихия очень непредсказуема; нерв накалён — Украина, Сектор Газа. Происходит разрыв связей, людей, народов, государств», — поясняет художница.

Фото: Галерея НБУ.

Работы Санджара Джаббарова на тему «Вавилон» коммуницируют с «разрушительными» вопросами философии немецкого историка культуры, специалиста в области философии истории Освальда Шпенглера.

«Метафора Вавилона связывает судьбы людей в разное время и в разных местах. В конце концов, цивилизация разрушается, как живой организм», — считает художник.

В этом контексте визуальным ключом его композиции стало полотно с башней, рушащейся с обыкновенного деревянного стула. Наблюдающий за вселенской катастрофой кот — своеобразный баланс самоиронии и грядущей пустоты.

Фото: Галерея НБУ.

Минимализм Диёра Разикова в теме «Тень или рефлекс», исполненный в картинах не то, что без рам или без подрамников, но и со складками на холстах, всем своим видом показывает посетителям выставки, что нет границ между искусством и жизнью.

«Холст начинает говорить, передавать свои эмоции, „улыбается“, „морщится“. Его недосказанность выходит на первый план. У каждой работы, как и у каждого человека, свои внутренние переживания», — объясняет художник.

Фото: Галерея НБУ.

Особое внимание в новом проекте группы отдаётся экологической теме, которая стала «брендовой» для Узбекистана последних лет и отражающей его специфику. Именно здесь отечественные художники ищут свою идентичность. Нуриддин Расулов в инсталляции «Сквозные весла» говорит о забытой профессии моряков и рыбаков высохшего Аральского моря. Присоединившийся к группе в этом году Ёкуб Бекназаров открывает свой ориентализм через исламские орнаменты ислими и гирихи. Уктам Саидов черпает вдохновение в родной хорезмской кухне. Пельмени из свадебного блюда «Келин салом» раскрывают его «нейронные связи», создают новые семьи и хранят генетический код.

Фото: Галерея НБУ.

Впрочем, в новой экспозиции группы «5+1» сравнения и трактовки бесчисленны. С актуальным искусством всегда так. В этом смысле проект «Синапс» честен: не претендует на всеохватность и задаёт злободневную тональность. Это стоит увидеть и прочувствовать хотя бы для расширения зрительского кругозора и поднятия самооценки. Может быть, размышляя о свойствах синапса, мы и сами в этом неспокойном, нервозном мире поневоле становимся синапсами.

Выставка в галерее НБУ продлится до 19 апреля. В праздничные выходные, посвящённые Наврузу, пространство будет закрыто.