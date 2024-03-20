21−24 марта услуги на Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана (ЕПИГУ, My.gov.uz) будут недоступны. Как сообщается на портале, это связано с запланированными работами по переносу серверных устройств в центр обработки данных Центра цифрового правительства.

«Портал My.gov.uz и все модули, специализирующиеся на предоставлении его услуг, в частности, деятельность информационной системы dxa.gov.uz, которая используется центрами государственных услуг для оказания услуг, будет ограничена», — говорится в сообщении.

Сайт будет доступен, но обработка заявок в эти дни будет приостановлена, чтобы они не пропали при миграции базы данных, уточнили «Газете.uz» в Центре управления проектами цифрового правительства.

Ранее министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, выступая в Законодательной палате Олий Мажлиса, сообщил, что разработана новая версия портала, которая предоставит пользователям дополнительные удобства.