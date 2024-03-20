В городе Ханабаде Андижанской области 17 марта были обнаружены два подземных тоннеля, ведущих в село Бекабад Сузакский район Джалал-Абадской области Кыргызстана. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Трансграничная преступная группа в составе граждан Узбекистана и Кыргызстана осуществляла через тоннели транспортировку товарно-материальных ценностей, говорится в сообщении.





Оба тоннеля имеют глубину 20 м, ширину 70−80 см и высоту 170−180 см. Протяжённость первого тоннеля составила 350 м, второго — 135 м.

В ходе оперативного мероприятия сначала был задержан гражданин Кыргызстана, который пронёс в Узбекистан 16 мешков с 813 мобильными телефонами и пытался вынести из страны 1745 г золотых слитков и ювелирных изделий.

Далее в ходе мероприятия были установлены личности его подельников в городе Андижане и проверены 10 принадлежащих им адресов. Там были обнаружены мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары к ним, доставленные по тоннелям. Для перевозки использовались три самодельных тележки.

У членов группы было в общей сложности 3813 мобильных телефонов разных марок, 50 планшетов, 97 ноутбуков и более 1000 аксессуаров, а также 1745 г золота и ювелирных изделий. Общая предварительная стоимость этих товаров составляет 11 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело и начато предварительное следствие.

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