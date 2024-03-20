В компании «Узавтосаноат» 15 марта были назначены два новых заместителя председателя правления, сообщила пресс-служба предприятия.

Александр Александрович Сахапов назначен заместителем председателя правления по развитию продаж и маркетингу. На этом посту он сменил Сардора Убайдуллаевича Таджиева.





Александр Сахапов 1982 года рождения, выпускник Ташкентского автомобильно-дорожного института. До назначения занимал должность управляющего директора по продажам и автосервису UzAuto Motors.

С 2003 года в разные периоды занимал должности в «Узавтосаноат» и UzAuto Motors. Кроме того, в течение шести лет занимался вопросами машиностроения, являясь главным экспертом по вопросам автомобильной промышленности, а затем заведующим машиностроительного сектора Информационно-аналитического управления по развитию машиностроения, электротехники и авиационной промышленности, вопросам стандартизации продукции информационно-аналитического департамента Кабинета министров Узбекистана.

Даврон Абдулпаттахович Хидоятов назначен заместителем председателя правления по вопросам инвестиций и развитию. Этот пост был вакантным.





Даврон Хидоятов 1976 года рождения, выпускник Ташкентского государственного политехнического университета, Ташкентского государственного экономического университета и Академии банковского дела и финансов Узбекистана.

До назначения занимал должность хокима города Чирчик Ташкентской области.

Даврон Хидоятов в разные годы руководил компанией UzTruck and Bus Motors (в то время — JV MAN Auto-Uzbekistan), а также занимал должность управляющего директора по финансовым вопросам UzAuto Motors (в то время — General Motors Uzbekistan).

Кроме того, имеет опыт деятельности в банковской сфере, в том числе руководил банком «Азия Инвест Банк» в Москве. В 2014 году был назначен председателем Государственного комитета по приватизации, исключению монополий и развитию конкуренции. С 2017 года был и. о. хокима Чиланзарского района Ташкента, затем — первым заместителем хокима Ташкента и хокимом Ташкентской области.