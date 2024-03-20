Бичак самса с зеленью
Бичак самсу называют весенней, так как готовят её именно весной, в сезон свежей молодой зелени.
Жареная чучвара
Жареные пельмешки по-настоящему праздничное блюдо, по вкусу напоминающее чебуреки.
Люля-кебаб в казане
Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы предлагаем приготовить в казане.
Слоёная тандыр самса в духовке
Конечно, ничего не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.
Красивый медовый хворост
Необычный хворост в медовом сиропе украсит ваш праздничный стол.
Праздничный плов
Предлагаем рецепт вкусного и рассыпчатого плова.
Чак-чак
Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста.
Казан кабоб
Сочное мясо с обжаренным молодым картофелем, пропитанным специями.
Пахлава «Мидия»
Несложный рецепт пахлавы красивой формы.