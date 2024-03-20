Бичак самса с зеленью

еда, зира, навруз

Бичак самсу называют весенней, так как готовят её именно весной, в сезон свежей молодой зелени.

Жареная чучвара

еда, зира, навруз

Жареные пельмешки по-настоящему праздничное блюдо, по вкусу напоминающее чебуреки.

Люля-кебаб в казане

еда, зира, навруз

Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы предлагаем приготовить в казане.

Слоёная тандыр самса в духовке

еда, зира, навруз

Конечно, ничего не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.

Красивый медовый хворост

еда, зира, навруз

Необычный хворост в медовом сиропе украсит ваш праздничный стол.

Праздничный плов

еда, зира, навруз

Предлагаем рецепт вкусного и рассыпчатого плова.

Чак-чак

еда, зира, навруз

Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста.

Казан кабоб

еда, зира, навруз

Сочное мясо с обжаренным молодым картофелем, пропитанным специями.

Пахлава «Мидия»

еда, зира, навруз

Несложный рецепт пахлавы красивой формы.