Бичак самса с зеленью





Бичак самсу называют весенней, так как готовят её именно весной, в сезон свежей молодой зелени.

Жареная чучвара





Жареные пельмешки по-настоящему праздничное блюдо, по вкусу напоминающее чебуреки.

Люля-кебаб в казане





Люля-кебаб обычно готовят на мангале, а мы предлагаем приготовить в казане.

Слоёная тандыр самса в духовке





Конечно, ничего не сравнится с самсой из тандыра, но можно приготовить похожую в домашних условиях — в духовке.

Красивый медовый хворост





Необычный хворост в медовом сиропе украсит ваш праздничный стол.

Праздничный плов





Предлагаем рецепт вкусного и рассыпчатого плова.

Чак-чак





Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста.

Казан кабоб





Сочное мясо с обжаренным молодым картофелем, пропитанным специями.

Пахлава «Мидия»





Несложный рецепт пахлавы красивой формы.