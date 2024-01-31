«Другого воздуха у Узбекистана нет»
Министр экологии Азиз Абдухакимов дал «Газете.uz» интервью (на узбекском языке). В нём он рассказал о причинах загрязнения воздуха, запрете бензина Аи-80, планах ввести мораторий на строительство и других вопросах.
Текстовая версия интервью (на узбекском языке)
Проект Госпрограммы на 2024 год опубликован для обсуждения
Проект Государственной программы Узбекистана на 2024 год, объявленный Годом поддержки молодёжи и бизнеса, вынесен на обсуждение. Оно продлится до 9 февраля.
Рак молочной железы — один из самых смертельных видов онкологии в Узбекистане. Что с этим делать?
Рак молочной железы — один из лидеров по смертности среди онкозаболеваний в Узбекистане, но излечим на ранних стадиях. Для диагностирования нужны маммографы, обученные радиологи и рентген-лаборанты, говорится в колонке Офиса достижения результатов при Агентстве стратегических реформ для «Газеты.uz».
"Все они саботажники!" Хоким Ташкентской области поручил добиться увольнения 10 главврачей
Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев поручил добиться увольнения главврачей больниц в 10 городах и районах. По его словам, они закупают импортные лекарства вместо местных аналогов, используют «обнальные фирмы». Он также сообщил, что некоторые врачи выписывают по 8−10 лекарств в интересах аптек.
Руководителей и работников госорганов предлагается обязать раз в месяц пользоваться общественным транспортом
В Ташкенте раз в месяц в «День без автомобиля» предлагается обязать руководителей и работников госорганов приезжать на работу на общественном транспорте. Эта акция проводится в Узбекистане с 2018 года, но без жёстких требований и ограничений.
Экспресс-автобусы планируется запустить с окраин Ташкента до станций метро
В Ташкенте должны появиться четыре автобусных экспресс-маршрута, которые свяжут окраины со станциями метро. Для обеспечения приоритета пешеходов и автобусов будет проведена реконструкция 8 транспортных коридоров. Об этом говорится в проекте указа президента о Госпрограмме на 2024 год.
Парень, принуждавший девушку выйти за него замуж, арестован на 10 суток
Шахрисабзский городской суд по уголовным делам назначил 10 суток административного ареста парню, который принуждал 17-летнюю девушку выйти за него замуж, несмотря на то, что ранее ей выдали охранный ордер.
Назначен начальник УВД Сурхандарьинской области
Новым начальником УВД Сурхандарьинской области назначен Тимур Исмаилов. До этого он руководил Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.
В Китабе Damas задавил инспектора ДПС, его вытащили из-под машины прохожие
Водитель Damas в Кашкадарье совершил наезд на сотрудника ДПС, когда тот пытался остановить автомобиль. В соцсетях распространилось видео, как очевидцы приподнимают машину руками, чтобы вытащить из-под неё инспектора.
Автобус-«гармошка» съехал с дороги из-за повреждённого осадками покрытия (видео)
Автобус-«гармошка» маршрута 11 в Ташкенте съехал задней секцией с дороги, повреждённой осадками, при выезде из 18-го автобусного парка. В салоне никого не было. В декабре 2022 года этот автопарк посещал президент Узбекистана.
Сменился начальник УВД Кашкадарьинской области
Новым начальником УВД Кашкадарьинской области назначен Абдувохид Исмоилов, ранее занимавший аналогичную должность в Сурхандарьинской области.
В Ташкенте впервые выступит известный скрипач Максим Венгеров
Всемирно известный скрипач Максим Венгеров, обладатель двух «Грэмми» и многих других наград, впервые выступит в Ташкенте в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова.
Судья в Наманганской области подозревается в получении взятки
Председатель Мингбулакского районного суда был задержан при получении 2000 долларов у отца обвиняемого предположительно за вынесение более мягкого приговора.
Мужчина, ударивший четырёхлетнего сына в Термезе, привлечён к ответственности
Генпрокуратура прокомментировала видео, на котором 42-летний житель Термеза бьёт четырёхлетнего сына. В отношении мужчины составлен административный протокол.
Чиновников, осуждённых за должностные преступления, в 2023 году стало больше почти на 15%
К уголовной ответственности в 2023 году были привлечены 3575 должностных лиц, что на 14,7% больше, чем годом ранее. Основной вид преступлений, лидирующий с большим отрывом, — хищение имущества. Чиновников республиканского уровня осуждено на 55% меньше, чем в 2022-м.
Как будет составляться рейтинг предпринимателей Узбекистана. Критерии
Для расчёта рейтинга устойчивости предпринимателей в Узбекистане будут применяться 23 критерия, включая 9 штрафных и 4 поощрительных. Это время работы компании, уровень рентабельности, наличие недвижимости или земли, соотношение зарплаты сотрудников к среднему по рынку и другое.
Какая погода ожидается в Узбекистане в феврале
Для февраля в Узбекистане характерны значительные погодные колебания — от весеннего потепления к зимним морозам. В этом году последний месяц зимы начнётся с холодной погоды, дождь и снег пройдут 1 и 4 февраля. Однако в дальнейшем дневная температура может подняться до +18 градусов.
«Если кто-то недоволен игрой Узбекистана — это их проблемы». Сречко Катанец — о победе над сборной Таиланда
Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец заявил, что остался доволен игрой команды в матче против Таиланда. Он также указал на травмы основных игроков сборной, высказался о выборе тактики и ожиданиях от предстоящей встречи с Катаром в четвертьфинале Кубка Азии.
В мире
Госдума РФ приняла закон о конфискации имущества за «фейки» об армии
Госдума РФ приняла закон, позволяющий конфисковать деньги, имущество и другие ценности у осуждённых за «фейки» о российской армии и призывы против безопасности государства.
Парламент Казахстана рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие
Парламент Казахстана зарегистрировал законопроект о защите прав женщин и детей, ужесточающий наказание за семейно-бытовое насилие. Документ предусматривает в том числе криминализацию побоев.
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