«Другого воздуха у Узбекистана нет»

Министр экологии Азиз Абдухакимов дал «Газете.uz» интервью (на узбекском языке). В нём он рассказал о причинах загрязнения воздуха, запрете бензина Аи-80, планах ввести мораторий на строительство и других вопросах.

Текстовая версия интервью (на узбекском языке)

Проект Государственной программы Узбекистана на 2024 год, объявленный Годом поддержки молодёжи и бизнеса, вынесен на обсуждение. Оно продлится до 9 февраля.

Рак молочной железы — один из лидеров по смертности среди онкозаболеваний в Узбекистане, но излечим на ранних стадиях. Для диагностирования нужны маммографы, обученные радиологи и рентген-лаборанты, говорится в колонке Офиса достижения результатов при Агентстве стратегических реформ для «Газеты.uz».

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев поручил добиться увольнения главврачей больниц в 10 городах и районах. По его словам, они закупают импортные лекарства вместо местных аналогов, используют «обнальные фирмы». Он также сообщил, что некоторые врачи выписывают по 8−10 лекарств в интересах аптек.

В Ташкенте раз в месяц в «День без автомобиля» предлагается обязать руководителей и работников госорганов приезжать на работу на общественном транспорте. Эта акция проводится в Узбекистане с 2018 года, но без жёстких требований и ограничений.

В Ташкенте должны появиться четыре автобусных экспресс-маршрута, которые свяжут окраины со станциями метро. Для обеспечения приоритета пешеходов и автобусов будет проведена реконструкция 8 транспортных коридоров. Об этом говорится в проекте указа президента о Госпрограмме на 2024 год.

Шахрисабзский городской суд по уголовным делам назначил 10 суток административного ареста парню, который принуждал 17-летнюю девушку выйти за него замуж, несмотря на то, что ранее ей выдали охранный ордер.

Новым начальником УВД Сурхандарьинской области назначен Тимур Исмаилов. До этого он руководил Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.

Водитель Damas в Кашкадарье совершил наезд на сотрудника ДПС, когда тот пытался остановить автомобиль. В соцсетях распространилось видео, как очевидцы приподнимают машину руками, чтобы вытащить из-под неё инспектора.

Автобус-«гармошка» маршрута 11 в Ташкенте съехал задней секцией с дороги, повреждённой осадками, при выезде из 18-го автобусного парка. В салоне никого не было. В декабре 2022 года этот автопарк посещал президент Узбекистана.

Новым начальником УВД Кашкадарьинской области назначен Абдувохид Исмоилов, ранее занимавший аналогичную должность в Сурхандарьинской области.

Всемирно известный скрипач Максим Венгеров, обладатель двух «Грэмми» и многих других наград, впервые выступит в Ташкенте в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова.

Председатель Мингбулакского районного суда был задержан при получении 2000 долларов у отца обвиняемого предположительно за вынесение более мягкого приговора.

Генпрокуратура прокомментировала видео, на котором 42-летний житель Термеза бьёт четырёхлетнего сына. В отношении мужчины составлен административный протокол.

К уголовной ответственности в 2023 году были привлечены 3575 должностных лиц, что на 14,7% больше, чем годом ранее. Основной вид преступлений, лидирующий с большим отрывом, — хищение имущества. Чиновников республиканского уровня осуждено на 55% меньше, чем в 2022-м.

Для расчёта рейтинга устойчивости предпринимателей в Узбекистане будут применяться 23 критерия, включая 9 штрафных и 4 поощрительных. Это время работы компании, уровень рентабельности, наличие недвижимости или земли, соотношение зарплаты сотрудников к среднему по рынку и другое.

Для февраля в Узбекистане характерны значительные погодные колебания — от весеннего потепления к зимним морозам. В этом году последний месяц зимы начнётся с холодной погоды, дождь и снег пройдут 1 и 4 февраля. Однако в дальнейшем дневная температура может подняться до +18 градусов.

Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец заявил, что остался доволен игрой команды в матче против Таиланда. Он также указал на травмы основных игроков сборной, высказался о выборе тактики и ожиданиях от предстоящей встречи с Катаром в четвертьфинале Кубка Азии.

В мире

Госдума РФ приняла закон, позволяющий конфисковать деньги, имущество и другие ценности у осуждённых за «фейки» о российской армии и призывы против безопасности государства.

Парламент Казахстана зарегистрировал законопроект о защите прав женщин и детей, ужесточающий наказание за семейно-бытовое насилие. Документ предусматривает в том числе криминализацию побоев.

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