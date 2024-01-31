Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на послематчевой пресс-конференции 30 января прокомментировал победу над Таиландом (2:1) и выход в четвертьфинал Кубка Азии.

60-летний специалист остался доволен игрой своих подопечных.

«Мне очень понравилась игра. Я доволен действиями своих игроков. Они хорошо двигались. Спасибо болельщикам, думаю, мы их порадовали. Мы могли забить несколько голов в первом тайме. Если мы будем упускать такие возможности в следующей игре, нам будет сложно пройти в следующий этап», — цитирует его Championat.Asia.

Говоря о следующем сопернике в четвертьфинале, наставник указал, что Катар не проиграл в этом Кубке Азии (все четыре матча закончились победами).

«И в этот раз они будут играть только на победу. Я верю в свою команду. Я доволен их действиями. У нас тоже были проблемы перед сегодняшней игрой. У многих игроков был какой-то вирус. Отабек Шукуров пропустил игру именно по этой причине. Мы хорошо сыграли даже в таких условиях. Почему мы не можем удивить Катар?» — сказал он.

Сречко Катанец также ответил на вопрос о задействовании невысоких игроков, которым он якобы раньше не доверял, а также о нападающих Азизбеке Амонове и Бобуре Абдихаликове, который не вышли на поле даже на фоне травмы другого форварда Игоря Сергеева.

«Создаётся впечатление, что, кажется, вы не рады нашей сегодняшней победе, — сказал он журналистам. — Хоть мы и играли без нападающего, но тройка нападения сегодня сыграла хорошо. Давайте будем немного скромнее. Многие не знают о проблемах внутри сборной. Мы не лучшая команда в мире. Вы должны быть довольны нашей сегодняшней победой. Поверьте, это было непросто».

Главный тренер также отметил, что в последнее время у футболистов сборной было мало практики.

«Знаете, сколько игровой практики было у [Джалолиддина] Машарипова за последние полгода? После этого я снимаю шляпу перед его выступлением. Иногда я задаюсь вопросом, тренер ли я сборной Бразилии или Аргентины. Сейчас мы действуем исходя из наших возможностей», — заявил он.

Наставник также высказался о числе травмированных игроков.

«Знаете ли вы, что Шомуродов, Сергеев, Аликулов, Алижонов и Насруллаев, которые были в основе в отборочном матче чемпионата мира против Ирана, сегодня не играли? Все они игроки основного состава. Мы хотели включить в заявку Элдора Шомуродова для поддержки, но „Кальяри“ (итальянский клуб, за который выступает игрок — ред.) не разрешил. Я очень хорошо знаю свою работу. Футбол — это не только расстановка игроков на позиции. Я доволен результатом, который мы зафиксировали сегодня. Ни один из перечисленных выше игроков не сыграет против Катара», — сообщил он.





Сречко Катанец также высоко оценил дебют за национальную команду 21-летнего полузащитника Диёра Холматова.

«Диёр сегодня сыграл очень хорошо. Именно благодаря его действиям мы выиграли почти все вторые мячи, пришедшие в центр поля. Диёр технически очень силён. Его ждёт светлое будущее. В составе сборной играют молодые игроки, такие как Зафармурод, Абдукодир и Аббосбек. Это, конечно хорошо», — сказал специалист.

Главный тренер не стал раскрывать, какую тактику выберет в матче против Катара.

«Вы увидите это во время игры. У Катара есть два очень сильных игрока. Они играют с тремя центральными защитниками. Вчера у них были проблемы при переключении на игру с двумя защитниками. В этой встрече мы также покажем игру. Мне нужно найти баланс посередине. Я не могу шутить с тактикой сборной. На сегодняшний день я доволен нашей игрой, если кто-то не доволен — это их проблемы. Я не люблю давать мотивацию перед игрой. Но перед матчем я объяснил ребятам, что они должны быть довольны своей игрой. Пока игроки выступают на максимуме, проблем не будет. Выиграем мы или проиграем, об этом два дня будут писать СМИ. Потом все забывается», — отметил он.

Узбекистан сыграет с Катаром 3 февраля в 20:30.