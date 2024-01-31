Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев на совещании 30 января раскритиковал главных врачей некоторых медицинских объединений в регионе и поручил добиться их увольнения.

По его словам, главные врачи медобъединений Ангрена, Ахангарана, Бекабада, Бостанлыкского, Кибрайского, Куйичирчикского, Ахангаранского, Пскентского, Чиназского и Янгиюльского районов не заключили контракты местными производителями фармацевтической продукции.

«Им нужны импортные лекарства. Для чего вы пришли на собрание? Какое у вас есть право не выполнять [поручение] после обращений главы государства, после стольких обсуждений. Кто вам дал такие полномочия? Вы настолько бессовестные?» — спросил глава областной администрации.

Он поручил своему заместителю по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе Отабеку Султанбекову «взять у них заявления» (об увольнении).

Хоким области также поручил руководству Управления экономики и финансов создать рабочую группу и изучить, с кем главные врачи заключали соглашения, по какой цене покупают импортные лекарства.

«На какое импортное лекарство они заключают соглашения? Наши лекарства им не нравятся. Почему у них такое низкое мнение? Дадите оценку. Я предоставлю вам сотрудников из прокуратуры, Департамента [по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре], налоговой. Вы думаете, что мы не знаем об офшорных, обнальных фирмах, через которые закупают лекарства? Думаете, не знаем?» — продолжил своё выступление Зойир Мирзаев.

Глава Ташкентской области задался вопросом, почему главврачи «изменяют народу, делают деньги за счёт пациентов».

«Все они саботажники! Я ещё [займусь] областным медицинскими учреждениями… Меня не волнует подотчётность (медицинские организации подчиняются Министерству здравоохранения — ред.) и другое, даже если это республиканское учреждение или его филиал. Они находятся на этой территории (Ташкентской области), поэтому я буду требовать. Смог объяснить? Возьмёте у них заявления…», — поручил он.

По словам хокима, необходимо обратиться в Минздрав с вопросом, соответствуют ли указанные главврачи занимаемой должности. Зойир Мирзаев считает, что на руководящих должностях нужны «патриоты».

«Как говорил наш руководитель, даже если опыта нет, но любит Родину и является патриотом, то есть если его сердце хоть немного горит за Ташкентскую область, то поставим его. Даже если он вчера окончил институт. Если у него правильное понимание, которое ещё не успело испортиться», — подчеркнул он.

Зойир Мирзаев сообщил, что свыше 5700 врачей в области выписывают рецепты. «Например, хирург и терапевт медицинского объединения в Пскентском районе до сих пор выписывают до 8−10 лекарств. Пскент — рекорд… Откуда берутся эти 8 лекарств? Обычный пациент тоже знает, кому принадлежат аптеки вокруг больницы, к какому врачу они относятся», — сказал он.

Глава области попросил прокурора вместе с сотрудниками Департамента при Генпрокуратуре, МВД, Агентства по противодействию коррупции, Управления экономики и финансов и других ведомств направить группы в Пскентский и Чиназский районы для проверки.

Он также объявил выговор руководителю областного филиала акционерного общества «Дори-Дармон».

Зойир Мирзаев заявил, что главврачи не следят за территорией медучреждения. «Ничего не трогают. Деревья высыхают, брусчатка и асфальт испорчены. Главврач заезжает через одну дорогу и по этой же дороге выезжает. Если пойдёт другой дорогой, нога сломается. Такие люди долго живут. Человек, который ничего не делает, живёт долго. Какая польза народу от этого?» — сказал он.

Хоким заявил, что собирается вместе с общественными группами посетить больницы и провести опрос среди работников и пациентов, чтобы дать реальную оценку работе главврачей. Он указал, что все препараты, которые выписывает врач, должны быть в самой больнице.

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