Сочленённый автобус King Long маршрута 11 в Ташкенте попал в дорожно-транспортное происшествие утром 31 января. Видеозапись и снимки об этом появились в социальных сетях.

Инцидент произошёл перед 18-м автобусным парком в Учтепинском районе, которому принадлежит машина. В декабре 2022 года этот автопарк посещал президент Узбекистана, после этого для столицы была закуплена крупная партия автобусов большой вместимости.

При выезде автобуса на маршрут его задняя секция соскользнула с проезжей части из-за повреждённого осадками асфальтового покрытия.

Во время происшествия в салоне автобуса никого не было. Пострадавших нет. Сам автобус также не пострадал, заверили в компании «Тошшахартрансхизмат» и опубликовали фотографии машины.

Фото: «Тошшахартрансхизмат».

Автобус был возвращён на дорогу при помощи специальной техники. На видео видно, как эвакуации «гармошки» помогает большое число мужчин, толкающих её.

Машина уже вышла на линию и обслуживает пассажиров, сообщила компания-оператор общественного транспорта столицы.