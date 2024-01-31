Центр «Стратегия развития» вынес на общественное обсуждение проект Государственной программы 2024 года (Год поддержки молодёжи и бизнеса). Она принимается ежегодно в рамках стратегии «Узбекистан-2030». Дополнительно опубликован проект указа президента о реализации госпрограммы в текущем году. Документ также опубликован на портале СОВАЗ (по обсуждению проектов нормативно-правовых актов).

Проект госпрограммы состоит из 294 пунктов, разработанных на основе задач, обозначенных в Стратегии «Узбекистан-2030», утверждённой в 2023 году.

В проекте определены меры, подлежащие реализации в 2024 году, а также перечни нормативно-правовых документов, которые должны быть разработаны по пяти приоритетными направлениям:

создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека (112 пунктов);

обеспечение благосостояния населения путём устойчивого экономического роста (94);

экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды (28);

обеспечение верховенства закона, организация государственного управления, ориентированного на служение народу (35);

последовательное продолжение политики, основанной на принципе «безопасное и миролюбивое государство» (25).

Обсуждение продлится до 9 февраля (на портале СОВАЗ указано 14 февраля).

Первая Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на пять лет (2017−2021 годы) была принята в 2017 году. В начале 2022 года президент утвердил Стратегию развития Нового Узбекистана до 2026 года.

После проведения в стране референдума по Конституции в новой редакции и досрочных выборов президента в прошлом году была утверждена Стратегия «Узбекистан-2030». Её целями указаны создание всем гражданам возможностей для развития потенциала, воспитание здорового и образованного поколения, формирование сильной экономики и гарантированное обеспечение справедливости, верховенства закона и безопасности.

В рамках новой стратегии должно быть обеспечено «достижение всех целей, не утративших своей актуальности, а также выполнение актуальных задач, определённых Стратегией развития Нового Узбекистана [до 2026 года]».