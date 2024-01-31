В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчины руками приподнимают автомобиль Damas, чтобы вытащить из-под него сотрудника дорожно-патрульной службы.

Ситуацию прокомментировали в Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана. ДТП произошло 31 января на третьем километре автодороги «Китаб — Шахрисабз», проходящей по территории Китабского района Кашкадарьинской области.

Сотрудник дорожно-патрульной службы Н. Мусинов около 16:35 пытался остановить автомобиль Damas для проверки документов водителя. В момент подачи жезлом сигнала «Стоп» водитель, не останавливаясь, наехал на инспектора.

Сотрудника ДПС извлекли из-под автомобиля мужчины, которые в этот момент находились поблизости, он доставлен в больницу. По информации медицинского объединения Китабского района, у Н. Мусинова — гематомы и проникающие раны на голове, лице, руках и ногах.

Прокуратура Китабского района проводит доследственные действия. В Генпрокуратуре сообщили, что о результатах информируют позже.